Coronavirus în lume: Olanda intră în carantină, Cehia și New York-ul închid restaurantele, Catalonia deschide pârtiile, iar Franța mai studiază problema

Craciun in vremea pandemiei

Mâncarea în New York se va servi în aer liber sau în regim take away, cina în oraş fiind interzisă.

Guvernatorul a luat decizia de a opri servirea meselor în interiorul restaurantelor în speranţa că răspândirea virusului Covid-19 va fi redusă.

Măsura a intrat în vigoare, luni, iar proprietarii localurilor au fost deloc încântaţi.

„Asta nu e pentru că te îmbolnăveşti în restaurante. Acest lucru se datorează faptului că nu putem controla oamenii să stea departe unul de celălalt", a spus Gianna Cerbone, proprietar de restaurant.

Unul din şase restaurante din New York au închis deja.



Stațiunile de schi catalane se redeschid între „entuziasm” și „precauție”



Schiurile și snowboard-urile au început să alunece din nou pe pantele stațiunii spaniole La Masella, care s-a redeschis luni, între bucurie și incertitudine, deoarece multe alte zone rămân închise în Europa.



"Am crezut că nu vom putea schia doi sau trei ani și, în afară de asta, mi-a fost puțin frică de redeschiderea stațiunilor. Dar, de luni, mi-am spus că nu vor fi mulți oameni și am decis să urc pe munte”, spune Prisco Crespo, în vârstă de 60 de ani.



Chiar și în această zi lucrătoare, chemarea zăpezii a atras mulți schiori către această stațiune, la doar două ore de mers cu mașina de Barcelona.



Parcarea principală este plină și există o linie la punctele de informare și teleschiuri.



"Abia așteptam. Ne-am luat zi liberă, am plecat din Barcelona la 6 dimineața și iată-ne pentru ziua aceea", spune Ricard Pons, în vârstă de 29 de ani.



Acești pasionați de sporturi de iarnă sunt mai norocoși decât alți schiori din Spania și Europa, unde pandemia și teama de mulțimi în timpul sărbătorilor de Crăciun au împins autoritățile să întârzie începutul sezonului.

Franța și Andorra sunt mai precaute

În Pirinei, doar stațiunile catalane au reușit să se deschidă: Franța și micul principat al Andorra au amânat redeschiderea până în ianuarie, iar regiunea spaniolă Aragon nu a dat încă o dată pentru deschidere.

Cehia restabilește carantina de noapte, închide baruri și restaurante de Crăciun



Guvernul ceh a anunțat luni reinstalarea unei carantine de noapte, precum și închiderea restaurantelor și barurilor din țară de Crăciun, în fața forței pandemiei Covid-19, potrivit AFP.



Măsurile anunțate includ, de asemenea, o limitare la 6 persoane pentru întrunirile în interior și în aer liber și interzicerea consumului de alcool în aer liber, din 18 decembrie.



"A fost o decizie foarte dificilă de luat, pentru că știm cât de mult va avea impact asupra vieții oamenilor", a declarat reporterilor premierul Andrej Babis.



Cu toate acestea, magazinele și serviciile vor rămâne deschise, a spus el.



Republica Cehă, care are 11 milioane de oameni, a suferit un focar de coronavirus mai devreme în toamnă, cu 15.000 de cazuri noi pe zi, și de atunci s-a străduit să înlăture focarul.

Olanda: Prim-ministrul anunță carantină de cinci săptămâni



O carantină de cinci săptămâni va intra în vigoare săptămâna aceasta în Olanda, în încercarea de a limita extinderea Covid-19, a anunțat luni premierul Mark Rutte, potrivit AFP.



"Olanda se va închide timp de cinci săptămâni", a spus Rutte într-o conferință televizată de la sediul guvernului de la Haga, unde s-au adunat protestatarii anti-carantină.



Strigătele și fluierele se auzeau în timpul discursului domnului Rutte. „Nu avem de-a face cu o gripă simplă, așa cum cred oamenii din spatele nostru”, a comentat el, acerb, referindu-se la acești demonstranți.



Se recomandă ca cetățenii olandezi să rămână acasă și să primească maximum două persoane pe zi, a spus premierul, adăugând că aceste măsuri vor dura până pe 19 ianuarie.



Toate magazinele neesențiale, cu excepția supermarketurilor, magazinelor alimentare și farmaciilor, vor fi închise de marți, în timp ce școlile se vor închide începând de miercuri.



Muzeele, cinematografele, sălile de spectacole și sălile de sport, precum și grădinile zoologice vor fi, de asemenea, închise, a spus el.



Acest anunț apare deoarece numărul de contaminări crește brusc în țară și numărul deceselor a depășit 10.000.