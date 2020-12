Împușcături pe treptele unei catedrale din New York: Un bărbat, ucis de poliție după ce a deschis focul asupra mulțimii

Nicio persoană din public nu a fost lovită de aceste tiruri în împrejurimile catedralei St John the Divine din Manhattan, a afirmat comisarul Dermot Shea de la poliţia din New York.Trei membri ai forţelor de ordine au intervenit la locul incidentului şi au tras de peste 15 ori în direcţia bărbatului, a cărui identitate nu a fost comunicată, lovindu-l cel puţin o dată la cap, a precizat comisarul Shea.Poliţia a găsit două arme de mână la faţa locului şi un sac în vecinătate conţinând o canistră plină de benzină, corzi, cablu şi numeroase cuţite, a adăugat el.Anterior, o purtătoare de cuvânt a poliţiei din New York declarase că poliţiştii au făcut uz de armele din dotare după ce bărbatul a început să tragă.O corespondentă a agenţiei France Presse martoră a scenei a povestit că individul a deschis focul în faţa acestei biserici din Manhattan în timp ce câteva sute de persoane plecau la sfârşitul colindelor. "Am auzit două sau trei împuşcături", a spus ea. M-am uitat în sus şi poate la zece metri de mine pe trepte se afla un tip care trăgea", a spus ea. "Vedeam flăcările cum ies pe ţeava armei, am început să fug ca să-mi salvez pielea", a mai spus ea.Martha Stolley, o altă martoră, a estimat că bărbatul a tras de opt sau zece ori înainte de a fi doborât de poliţie. "Trăgea la nimereală", a spus ea pentru AFP, adăugând că individul striga "Împuşcaţi-mă, ucideţi-mă!".