Boală misterioasă în India: metale grele găsite în sângele pacienților

Guvernul a trimis o echipă medicală formată din experți de la Institutul Național de Virologie, Centrul Național pentru Controlul Bolilor și Institutul Indian de Științe Medicale la Eluru, statul Andhra Pradesh, pentru a investiga asupra acestei boli care a apărut sâmbăta trecută. Un bărbat a murit după ce a suferit convulsii, greață și durere.Un total de 555 de persoane au fost internate în spitale de sâmbătă, inclusiv 80 marți, a declarat o sursă din Sănătate. Un spital a rezervat 100 de paturi pentru victimele misterioasei boli, dar majoritatea au reușit să se întoarcă la casele lor.Probele de sânge prelevate de la zece persoane au relevat niveluri ridicate de plumb și nichel, a spus directorul spitalului Eluru, A. V. Mohan.Autoritățile statului Andhra Pradesh au dispus o anchetă cu privire la originea prezenței acestor metale grele în corpurile pacienților. Cu toate acestea, a spus Mohan, eșantioanele sunt prea puține pentru a spune cu certitudine că plumbul și nichelul au cauzat boala care s-a răspândit în orașul a 200.000 de oameni.Nu există fabrici importante în zonă, iar apă și chiar băuturi din lapte au fost testate. Experții au colectat, de asemenea, probe de orez și ulei de gătit, precum și probe de urină, pentru analiză, unii oficiali locali sugerând posibilul rol al aditivilor chimici în pesticide."Unii cred că este isterie în masă, dar nu este așa", a spus AS Ram, director medical la spitalul guvernamental din Eluru, asigurând că majoritatea celor aflați în spital arătase simptome reale."Majoritatea pacienților vin cu leziuni mici la cap sau cu ochi negri după ce dispar brusc. Dar în decurs de o oră sau două, cei mai mulți se îmbunătățesc", a spus el. "Cu toate acestea, nu suntem în măsură să diagnosticăm ce cauzează aceste simptome."Ofițerul de poliție Kiran Kumar, care a dispărut luni în timp ce era de serviciu, s-a declarat „speriat” că a fost semi-conștient mai mult de două ore."Colegii mei mi-au spus că am strigat ceva înainte să mă prăbușesc. Mi-am rănit umărul drept când am căzut pe drum", a spus el.India, confruntată cu pandemia Covid-19, ocupă locul al doilea în lume în ceea ce privește contaminările, cu aproape 10 milioane de cazuri. Acest caz a crescut doar tensiunea psihologică.