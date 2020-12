​Misteriosul monolit din Utah a fost dezmembrat și evacuat cu o roabă VIDEO

"De asta nu lași gunoaie în deșert", a afirmat unul dintre bărbații care au înlăturat monolitul, potrivit lui Bernards.





Marți au fost difuzate pe internet imagini în care patru bărbați au dezmembrat noaptea straniul monolit care a stârnit atenția întregii lumi, născând cele mai ciudate speculații legate de originea sa.Fotograful Ross Bernards, care se afla în zona monolitului vineri seara, a descris pe Instagram scena la care a fost martor: patru bărbați doboară monolitul de peste 3,5 m înălțime și-l demontează, înainte de a-l transporta cu roaba spre o destinație necunoscută.După publicarea fotografiilor, un adept al sporturilor extreme, Andy Lewis, 34 de ani, a publicat pe YouTube un video cu titlul "Am înlăturat monolitul din Utah". Înregistrarea video prezintă imagini similare cu cele publicate de Ross Bernards, cu obeliscul evacuat cu o roabă, dar fără a oferi explicații suplimentare.Obiectul de metal a fost descoperit la jumătatea lunii noiembrie în deșertul Utah de către funcționari locali care survolau zona în cutare de mufloni.Anunțul acestei descoperiri s-a viralizat rapid pe internet, mulți invocând similitudini cu straniile monolite extraterestre care au accelerat progresul umanității în clasicul film SF "2001, Odiseea spațială", un film regizat de Stanley Kubrick după un roman al lui Arthur C. Clarke.Unii observatori au notat asemănarea cu operele avangardiste ale lui John McCracken, sculptor american care a locuit o perioadă în statul vecin New Mexico și a murit în 2011.Autoritățile au refuzat să precizeze locația monolitului, pentru a nu atrage mulțimi de curioși, dar în mediul online a început rapid o cursă pentru stabilirea locației, pe baza formațiunilor geologice din jur.Locația a fost descoperită rapid și zeci de persoane au mers pentru a vedea monolitul, punând în pericol un sit natural și lăsând în urmă numeroase deșeuri, potrivit autorităților.Dispariția obiectului a fost constatată sâmbătă.