Alegeri SUA: Administrația Serviciilor Generale confirmă victoria lui Biden și începe tranziția formală

„Vă rugăm să știți că am ajuns la decizia mea independent, pe baza legii și a faptelor disponibile”, a scris Murphy. „Nu am fost niciodată presat direct sau indirect de vreun oficial al Direcției Executive - inclusiv cei care lucrează la Casa Albă sau GSA - cu privire la conținutul sau la momentul deciziei mele. Pentru a fi clar, nu am primit nicio direcție de întârziere a hotărârii mele".

Ce înseamnă această scrisoare

Scrisoarea marchează gestul formal pentru constatarea victoriei lui Biden, un proces normal funcțional cunoscut sub numele de constatare.



Măsura va permite ca tranziția să înceapă oficial, permițând actualilor oficiali ai agenției de administrație să se coordoneze cu noua echipă Biden și să oferede finanțări guvernamentale pentru tranziție.

Echipa Biden va avea acum acces la spații de birouri suplimentare în interiorul agențiilor și posibilitatea de a utiliza resurse federale pentru verificări de fond privind numirile personalului Biden din Casa Albă și alegerile cabinetului.

Trump recunoaște pe Twitter ca a cerut transferul de putere



Președintele republican a avut grijă să nu recunoască în mod direct victoria lui Joe Biden, promițând să continue o „luptă corectă” în timp ce a înmulțit căile de atac legale, fără succes, pentru a încerca să demonstreze cu au existat fraude în timpul votului din 3 noiembrie.



"Cu toate acestea, în interesul țării noastre, recomand" agenției guvernamentale responsabile de transferul de putere să facă "ceea ce este necesar în ceea ce privește protocoalele și am cerut echipei mele să facă același lucru", a scris pe Trump pe Twitter.

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.