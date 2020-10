VIDEO Nagorno-Karabah: Posibilă crimă de război. O filmare pare să înfățișeze executarea a doi armeni

Una dintre înregistrările video, care a fost postată pe o aplicație de mesagerie, pare să arate doi armeni în uniforme militare în timp ce erau capturați de trupele Azerbaidjanului.

Un al doilea video pare să arate aceiași armeni în timp ce sunt împușcați cu mîinele la spate.

Autoritățile armene au identificat bărbații ca fiind Benik Hakobyan, 73 de ani, și Yuri Adamyan, de 25 de ani. Azerbaidjanul a spus că aceste video-uri sunt false.

Consiliul Europei a spus că a primit înregistrările și că va investiga presupusele incălcări ale drepturilor omului.

Luptele în care se confruntă din 27 septembrie trupele separatiste, susţinute de Armenia, şi cele ale Azerbaidjanului sunt cele mai grave de la acordul de încetare a focului din 1994.

Un armistițiu a fost anunțat pe 10 octombrie și apoi din nou pe 18 octombrie, dar atacurile au continuat.

Mai multe mii de oameni au murit, iar bombardamentele au ucis civili atât în Armenia, cât și în Azerbaidjan. Zeci de mii de oameni și-au părăsit casele.

Combadanți din ambele tabere au publicat imagini și înregistrări video care arată prizonieri de război și cadavre ale soldaților opoziției.

BBC a studiat mai multe înregistrări video care au circulat în ambele tabere pe social media, video-uri care ar fi arătat prizonieri uciși. Doar două dintre acestea erau verificabile.

Ce se întâmplă în cele două video-uri:

Într-unul, cineva care vorbește rusă cu acces azer le ordonă bărbaților să înainteze și să predea orice arme și să ridice mâinile sus.

El le spune celorlalți azeri să nu lovească persoanele capturate.

Cel mai tânăr dintre prizonieri, Yuri Adamyan, își scoate casca și jacheta înainte să ridice mâinile.

Deși bărbatul mai în vârstă poartă o geacă de camuflaj, nu este clar dacă este soldat. El este împins la pământ și pare să geamă de durere.

Here's another video showing the same two Armenian POWs being captured, before the execution. pic.twitter.com/yX9C0rfYmT