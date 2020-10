Trump vrea ca toți soldații americani din Afganistan să revină acasă până la Crăciun

"Ar trebui să-i aducem acasă până la Crăciun pe puţinii noştri bărbaţi şi femei curajoşi care încă mai slujesc în Afganistan!" a scris pe Twitter preşedintele american care va candida pentru un al doilea mandat împotriva democratului Joe Biden pe 3 noiembrie.

We should have the small remaining number of our BRAVE Men and Women serving in Afghanistan home by Christmas!