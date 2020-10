Vatican: O misterioasă italiancă dinamitează cazul cardinalului Becciu / ”Nu sunt amanta cardinalului” / Pentru ce a primit o jumătate de milion de euro

Cardinalul italian Giovanni Angelo Becciu, a cărui demisie a fost anunțată joi de Vatican, a declarat că a fost forțat să demisioneze după ce papa Francisc l-a acuzat de delapidare dar că este nevinovat și pregătit să își dea viața pentru suveranul pontif, relatează Reuters și agenția italiană de presă ANSA.



La o zi după demisia sa șocantă, Angelo Becciu le-a declarat reporterilor că a avut o întâlnire „suprarealistă” cu papa Francisc care l-a acuzat de nepotism și malpraxis financiar.



„Am fost alb la față. Cu siguranță nu a fost un moment bun. A fost ca o lovitură venită din senin”, a afirmat Becciu, adăugând că nu și-a îmbogățit rudele.



Numele cardinalului a fost menționat de multe ori în contextul unei investigații explozive, lansată acum un an, în privința unor aranjamente financiare opace pentru a cumpăra o clădire în elegantul cartier londonez Chelsea. Procesul de cumpărare a început în 2014 când Mgr. Becciu se afla încă în secretariatul de stat, administrația centrală a Sfântului Scaun hotărând pentru această investiție.



La începutul anului, el a apărat în interviuri meritul acestei achiziții imobiliare. Ca parte a acestei investigații, cinci angajați ai Secretariatului de Stat se află în special în vizorul justiției Vaticanului. Un om de afaceri italian a fost arestat în iunie anul trecut sub suspiciunea de extorcare împotriva Sfântului Scaun în legătură cu cumpărarea clădirii din Londra, înainte de a fi eliberat provizoriu.



Becciu a declarat că suveranul pontif i-a spus că „nu mai am încredere în tine”.

Femeie, spionaj, jocuri de putere, banii Bisericii... În mijlocul unei serii de scurgeri de documente în presa italiană, de la demisia în urmă cu aproape două săptămânia influentului cardinal, existența Ceciliei Marogna este ca o bombă.Poreclită deja „Doamna Cardinalului” sau „Doamna celor 500.000 de euro”, Cecilia Marogna, în vârstă de 39 de ani, a declarat presei marți și miercuri că a fost plătită ca mediator pentru surorile libere sau preoții răpiți în Africa sau în Asia.Tânăra este din Sardinia, la fel ca și cardinalul Becciu, în vârstă de 72 de ani, care a luat decizia de a o plăti când era numărul doi în Secretariatul de Stat, în fruntea ierarhiei Vaticanului. Ea a confirmat în mai multe interviuri plata a jumătate de milion de euro în contul companiei sale, „Logsic”, creată la sfârșitul anului 2018 în capitala slovenă.„Nu am furat un euro”, a explicat ea ziarului Domani. „Am o scrisoare a cardinalului care mă autorizează să călătoresc și să am relații diplomatice pentru a ajuta Biserica în teritoriile dificile”, a explicat ea, precizând că îi cunosc pe „membrii direcției serviciilor secrete italiene” ".„Nu sunt amanta lui Becciu”, a declarat ea pentru Corriere della Sera, prezentându-se ca „un analist politic și un expert în informații” care a construit „o rețea de relații în Africa și Orientul Mijlociu orientate pentru a proteja misiunile Bisericii”.Mai multe ziare și televiziuni au primit un plic anonim cu conturile companiei sale.