O jurnalista rusă a decedat după ce și-a dat foc ca formă de protest față abuzurile autorităților / Navalnîi: Au împins-o la sinucidere

Redactorul-șef al unui site de știri rus independent a murit vineri după ce s-a incendiat ca formă de protest în urma unei operațiuni a poliției într-o anchetă care vizează o mișcarea de opoziție ”Rusia deschisă”, a declarat site-ul ei, citat de AFP.Site-ul de știri Koza.Press, cu sediul în orașul industrial Nijni Novgorod, a raportat că editorul său, Irina Slavina, și-a dat foc în fața sediului poliției.Anchetatorii poliției din oraș au confirmat moartea acesteia.Aceștia au susținut că nu există o „bază” care să lege moartea ei de raidurile poliției, deoarece ea a fost doar martoră în cadrul unei anchete.Jurnalista a scris pe Facebook cu câteva ore înainte de moartea ei: „Vă rog să răspundeți Federației Ruse pentru moartea mea”.Un videoclip postat pe rețelele de socializare a arătat-o ​​dându-și foc pe o bancă.Site-ul de știri al Irinei Slavina a publicat articole despre opoziția la regimul lui Vladimir Putin, o excepție în jurnalismul regional aflat sub presiunea autorităților, au declarat vineri prietenii și susținătorii.Site-ul a devenit inaccesibil la scurt timp după aceea.Joi, Irina Slavina a scris pe rețelele de socializare că poliția și forțele de ordine federale au pătruns în apartamentul ei la primele ore ale dimineții.Aceștia căutau indicii despre legăturile cu ”Rusia deschisă”, o mișcare de opoziție fondată de fostul oligarh Mihail Hodorkovski, care a devenit un adversar al lui Vladimir Putin și este vizat de autorități.„Nu am nimic”, a spus jurnalistul, adăugând că poliția i-a confiscat notițele, computerul, laptopurile și telefoanele care îi aparțineau,precum și pe cele ale soțului și fiicei sale.Liderul opoziției, Alexei Navalnîi, a numit moartea Irinei Slavina „teribilă”."A fost fabricat un dosar penal împotriva Slavinei, sub acuzație politică. Ieri i s-a percheziționat locuința, s-au tăiat ușile și s-au confiscat computerele", a scris el. „Au împins-o absolut la sinucidere”, a spus el.