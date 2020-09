„Aotearoa”: Vodafone anunță că va folosi numele aborigen al Noii Zeelande

Vodafone, care are aproximativ 2.000 de angajați în Noua Zeelandă, a confirmat că a modificat notificarea din partea de sus a telefonului clienților săi din „Vodafone NZ” în „VF Aotearoa”.Compania nu a acordat prea multă importanță utilizatorilor care s-au plâns de schimbare iar companii rivale s-au alăturat demersului, una dintre acestea firma de comunicații DDB Group New Zeeland care și-a schimbat numele în DDB Group Aotearoa.Schimbările de nume au venit împreună cu angajamente de a angaja un personal mai divers etnic și de a oferi angajaților cursuri de limba maori în timpul orelor de lucru.Ambele firme au fost impulsionate de un îndemn al unui trib maori din orașul Auckland de a „folosi individual și colectiv cuvântul 'Aotearoa'”.Tina Ngata, un activist pentru drepturile aborigenilor, a descris aceste acțiuni ca fiind „vindecătoare” și antirasiste, afirmând că „povestea de astăzi este că oameni locuiau aici înainte de colonizare”.„Cred că dacă folosești termenul de Aotearoa este mai incluziv”, a adăugat acesta.Un reprezentant al grupului DDB a declarat că firma vrea să fie implicată în „crearea unei Aotearoa care să îmbrățișeze mai mult Te Ao Maori”, adică viziunea asupra lumii a maorilor, pe fondul îngrijorărilor că limba vorbită de indigenii Noii Zeelande ar putea să dispară.Însă interesul asupra culturii maori a cunoscut un reviriment în ultimii ani, provocând o dezbatere la nivel național dacă numele de locuri ar trebui schimbate la denumirea lor originală înainte de sosirea europenilor și coloniștilor britanici.Numele Noua Zeelandă vine de la denumirea olandeză „Niew Zeeland” acordată teritoriului de un cartograf olandez. Aotearoa este tradusă cel mai frecvent ca „pământul lungului nor alb”.Când un utilizator Vodafone a amenințat săptămâna aceasta pe Twitter că își va schimba furnizorul de telefonie din cauza modificării Vodafone a răspuns că aceasta „celebrează una din cele trei limbi oficiale frumoase” ale țării (a treia fiind limbajul semnelor neozeelandez).„Nu există niciun plan de a schimba acest lucru în momentul de față”, a adăugat Vodafone pe Twitter.O companie rivală, 2Degrees, l-a întrebat pe reclamant „kei te pēhea koe” („ce faci?”) înainte de a-i spune bărbatului că ar face bine să nu treacă la ea deoarece firma „iubește de asemenea să celebreze te reo Maori!”Iar Spark, cel mai mare concurent al Vodafone din Noua Zeelandă, a adăugat pe Twitter că „Te Reo este o parte normală a țării noastre și vom continua să încurajăm și să oferim unelte celor care vor să își extindă cunoștințele și cunoașterea culturală”.