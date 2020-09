Alegeri locale la vreme de pandemie și cu mare miză la nivel federal, în landul german Renania de Nord-Westfalia

Verzii urcă, social-democrații coboară





În orașul natal al lui Laschet, Aachen, potrivit sondajelor, Verzii conduc atât în alegerile pentru primar, cât și privind componența viitorului consiliu municipal. Verzii și candidații lor ar putea înregistra succese și în alte orașe din NRW. În prezent, Die Grüne este pe un val ascendent, la nivel național. În cel mai recent sondaj al Infratest pentru televiziunea WDR, de la sfârșitul lunii august, aceștia erau, cu 22 %, pe locul al doilea și înaintea SPD.

Alegeri în vremea pandemiei

Deși Laschet însuși nu se află pe niciun buletin de vot, duminica aceasta este un test și pentru calitățile de lider ale premierului de land. Dacă lucrurile merg bine, el poate plusa, în cursa pentru o funcție înaltă la nivel federal. Un rezultat negativ l-ar trage în jos. Prin urmare, performanța CDU la aceste alegeri este așteptată cu un deosebit interes.Pentru SPD, fiecare alegere din Renania de Nord-Westfalia este o chestiune de prestigiu. La urma urmei, termenul „inima social-democrației” este încă folosit, pentru statul de pe Rin și Ruhr. Fostul ministru de finanțe al landului, Norbert Walter-Borjans, în calitate de actual președinte al SPD, a încercat să ridice spiritele, însă la nivel național social-democrații cu greu pot conta pe mai mult de 20 de procente.Candidații direcți din alte partide, precum FDP, Stânga, de la Asociațiile de Alegători sau AfD, au o șansa reală la aceste alegeri doar în unele cazuri individuale, locale.În timp ce componența consiliilor locale va fi stabilită duminică seară, decizia cu privire la primari ar putea dura mai mult: Dacă nu există majoritate absolută în primul tur de scrutin, va există un al doilea tur de scrutin, pentru candidații cu cele mai multe voturi, pe 27 septembrie. CDU și FDP au dorit să împiedice alegerile secundare și au adoptat o lege în acest sens, însă Curtea Constituțională din NRW a decis că această lege este neconstituțională.Cu aproximativ 14 milioane de alegători eligibili, alegerile municipale în NRW, din 13 septembrie, reprezintă cel mai mare tur de scrutin al anului - și primul în condiții restrictive, din cauza pandemiei de Covid-19.În consecință, nu au existat mitinguri mari ale partidelor iar campania electorală s-a derulat „la foc mic”. În secțiile de votare este obligatoriu să se poarte o mască de protecție facială iar alegătorii trebuie să își aducă propria unealtă de scris pentru a bifa buletinele de vot.S-a pus problema ș9i dacă cineva care vine fără mască are sau nu voie să voteze. Adepții teoriei „conspirației Corona” se bucuraseră deja că ar putea contesta alegerile, în acest fel.Premierul Laschet a anunțat însă, joi: „Există o cerință de mască în secția de votare. Dar există și participarea liberă la alegeri pentru toată lumea, care este un drept fundamental, astfel încât încălcarea cerinței să nu fie pedepsită cu amenzi”. El i-a îndemnat pe toți alegătorii să poarte mijloace de protecție pentru gură și nas. Motivul potențial al contestației a fost astfel eliminat.Cu toate acestea, din cauza pandemiei Corona, numărul alegătorilor prin corespondență se estimează că va crește semnificativ. De exemplu, metropola Köln se pregătește pentru un vot prin corespondență record: până acum, orașul a primit mai mult de 230.000 de cereri de acest gen.Aceasta corespunde cu aproximativ un sfert din toți alegătorii eligibili din Köln. Două hale expoziționale au fost special pregătite pentru numărarea acestor voturi. În 2014, numărul voturilor prin corespondență a fost de doar 140.000.Mai multe voturi pentru verzi, mai puține pentru SPD și CDU: asta prezic sondajele din Infratest dimap privitor la marile orașe din NRW. Institutul a efectuat recent sondaje în cele mai mari unsprezece orașe din Renania de Nord-Westfalia. În consecință, Verzii se pot aștepta la plusuri semnificative față de alegerile municipale anterioare, din 2014. CDU și SPD se confruntă cu scăderi în sondaje.La Duisburg, alegerile locale stau, de miercuri, sub semnul unei posibile fraude electorale. Anchetatorii au făcut razii în patru apartamente și birouri în oraș care vizau activitatea a trei suspecți.Doi dintre aceștia candidează la alegerile locale, pentru două partide diferite. În timpul perchezițiilor, au fost obținute probe ample, au declarat procurorul de caz și poliția. Documentele electorale în cauză, unele pasibile de fals, sunt acum evaluate de anchetatori.De asemenea, Comisia Electorală de land a primit unsprezece plângeri anterioare votului: propuneri de candidaturi depuse prea târziu, semnături lipsă, liste completate incorect. Câteva dintre plângeri cad în seama partidului Alternativa pentru Germania (AfD), o parte dintre acestea fiind respinse ca nefondate.Tendințe în marile orașeRezultatele sondajului privind componența consiliilor orășenești diferă semnificativ, în unele cazuri, de rezultatele alegerii directe a primarilor. De exemplu, la Dortmund și Duisburg, SPD are șanse mari să devină cea mai puternică forță din consiliul orășenesc.CDU, pe de altă parte, conduce sondajele din Düsseldorf, Essen, Münster și Siegen. Verzii ar putea deveni cea mai puternică forță comunală în Aachen și Bonn.Potrivit sondajelor de opinie din Bielefeld, Köln și Wuppertal, SPD, CDU și Verzii se află într-o cursă strânsă pentru cea mai puternică fracțiune din consiliul orășenesc.În zona Ruhr, duminică alegătorii au un vot mai mult decât au alegătorii din ​​alte zone ale landului: acolo, pentru prima dată, în paralel cu alegerile locale, va fi aleasă Adunarea Asociației Regionale Ruhr (RVR), un fel de parlament regional. Până în prezent, membrii acestui așa-numit „parlament Ruhr” erau aleși de consiliile orașelor și municipalităților din zonă.Datorită unei modificări a Legii electorale din 2015, alegerea directă a reprezentanților este acum posibilă, pentru prima dată. Sunt aleși 91 de membri ai Adunării Asociației, 21 de partide și grupuri de alegători sunt înscrise pe buletinul de vot. În total, 358 de candidați aplică pentru locuri în Adunare.La precedentele alegeri locale din NRW, din 25 mai 2014, procentele partidelor au fost după cum urmează: CDU (37,5%), SPD (31,4%), Verzii (11,7%), FDP (liberalii – 4,7%), Stânga (4,7%), AfD (2,5), alte partide și uniuni de alegători (4,8%).