FOTO Protest antiguvernamental în Bulgaria: Confruntări între manifestanți și poliție / Zeci de persoane, inclusiv polițiști, au ajuns la spital / Jurnaliști ar fi fost atacați cu spray lacrimogen de către forțele de ordine

Mii de oameni din Bulgaria protestează miercuri în fața Parlamentului din Sofia, în unul dintre cele mai mari proteste de până acum în două luni de demonstrații în care se cere demisia premierului Boiko Borisov, relatează Reuters.

În timpul protestului au izbucnit confruntări între protestatari și poliție, care a atacat manifestanții cu spray cu piper și a arestat 35 de oameni.

#EU2020DE police brutality and terror at parlament opening #Bulgaria many kids gased mqss arrests pic.twitter.com/BefV2nf7lK — btinstitute (@boristemkov) September 2, 2020

Protestatarii au arunca cu ouă, mere și gunoi în clădirea Parlamentului, care este extrem de bine păzit.

terror and police brutality #Bulgaria at parlament opening #EU2020DE many injured, kids gased pic.twitter.com/rUXU9LoAD8 — btinstitute (@boristemkov) September 2, 2020

Aceștia au zdruninat de asemenea mașinile poliției, iar aproximativ 100 de ofițeri au fost afectați de sprayul cu piper pe care protestatarii l-au folosit împotriva forțelor de ordine, a spus șeful Poliției din Sofia, Georgi Hadzhiev. Oficialii din sănătate au spus că 45 de persoane, inclusiv ofițeri de poliție, sunt tratate acum în spital.

Pe de altă parte, potrivit site-ului de jurnalism de investigație Bivol, poliția ar fi folosit spray cu piper împotriva reporterilor TV.

#EU2020DE many injured #Bulgaria, kids gased, defence lawyers refused access to arrested at police station. Terror and brutality at parlament opening pic.twitter.com/Kmsmz0np35 — btinstitute (@boristemkov) September 2, 2020

Borisov a spus la mijlocul lunii august, referitor la solicitarea de a demisiona, că înțelege dorința profundă de schimbare și că, în acest sens, propune un fel de ”restart” prin modificarea Legii fundamentale.

Mișcarea sa însă este privită doar ca o modalitate de a trage de timp, în condițiile în care nu deține majoritatea de două treimi necesară pentru formarea unei constituante (ulitma a fost constituită în 1991).

De altfel, demersul său a fost ridiculizat de președintele Bulgariei, Rumen Radev, aliat al Partidului Socialist și cel mai mare rival al lui Borisov. ”Poate mafia să reformeze țara? Răspunsul este evident: NU!”, a comentat președintele.

Sub lupa demnitarilor de la Bruxelles

Spre deosebire de Polonia și Ungaria, scrie Politico, statul de drept din Bulgaria nu a făcut obiectul unor sancțiuni, în ciuda corpuției oligarhilor extinsă de la domeniul construcțiilor ilegale, până la utilizarea abuzivă a agenților serviciilor secrete.

Protestatarii mai cer și demisia procurorului general Ivan Geshev care refuză să își depună mandatul. Singurul care a făcut pasul înapoi a fost ministrul Justiției.

De ani de zile, Bulgaria a evitat sancțiunile UE pentru simplul motiv că premierul a ezitat să deschidă un război ideologic împotriva Bruxelles-ului. Ba, dimpotrivă, a fost mereu dornic să afișeze loialitate față de popularii europeni și Merkel, notează sursa citată.

Declanşatorul protestelor a fost apariţia unor imagini în care poliţia scoate un politician al opoziţiei de pe o plajă publică folosită ca proprietate privată de Ahmed Dogan, un oligarh bulgar.

În ziua următoare, procuratura a percheziţionat sediul preşedinţiei şi a reţinut doi consilieri ai şefului statului sub acuzaţiile de trafic de influenţă şi furt de secrete de stat.