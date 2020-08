Sfaturile pentru o viață îndelungată ale unui medic japonez care a trăit 105 ani: Nu ieși la pensie, găsește un scop care să te țină ocupat

1. Nu ieși la pensie. Dar dacă trebuie să o faci, fă-o mult mai târziu de 65 de ani

2. Mergi pe scări (și ține greutatea sub control)

3. Găsește un scop care să te țină ocupat

4. Regulile sunt stresante: încearcă să le relaxezi

5. Nu uita că doctorii nu pot vindeca orice

6. Găsește inspirație, bucurie și liniște în artă

Dr. Shigeaki Hinohara a avut o viață extraordinară. Pentru început, medicul japonez și expertul în longevitate a trăit 105 ani. scrie CNBC Cunoscut poate cel mai mult pentru cartea sa „Trăitul îndelungat, trăitul bine”, Hirohara a oferit sfaturi care au ajutat Japonia să devină liderul mondial în longevitate.„Nu există nicio nevoie de a ieși la pensie dar dacă o persoană trebuie să o facă, ar trebui să fie mult mai târziu de 65 de ani”, a declarat Hinohara într-un interviu acordat în 2009 pentru Japan Times „Când vârsta actuală de pensionare a fost stabilită la 65 de ani în urmă cu aproape jumătate de secol speranța medie de viață în Japonia era de 68 de ani și doar 125 de japonezi aveau peste 100 de ani”.Astăzi, explică acesta, oamenii trăiesc mult mai mult, prin urmare ar trebui de asemenea să se pensioneze mult mai târziu. Medicul a practicat cu siguranță ceea ce predica: până cu câteva luni înainte de decesul său a continuat să trateze pacienți, a ținut o agendă cu programări care avea spațiu pentru mai mulți ani și lucra 18 ore pe zi.Hinohara a subliniat importanța mișcării fizice regulate.„Sar două trepte deodată pentru a-mi pune mușchii în mișcare”, a declarat acesta.În plus, bărbatul obișnuia să își care singur valizele și plasele și ținea 150 de lecturi pe an, vorbind de obicei între 60 și 90 de minute - toate în picioare, „pentru a rămâne puternic”, potrivit medicului.Acesta arată de asemenea că persoanele care trăiesc o viață extrem de îndelungată au un factor comun: nu sunt supraponderali.Dieta lui Hinohara era una spartană: „la miecul dejun beau cafea, un pahar de lapte și niște suc de portocale cu o linguriță de ulei de măsline în el” (studiile au arătat că uleiul de măsline oferă numeroase beneficii pentru sănătate, precum curățarea arterelor și scăderea riscului de a dezvolta boli coronare”.„La prânz beau lapte și mănânc câteva fursecuri sau nimic când sunt prea ocupat”, a continuat acesta, afirmând că „nu mi-e foame niciodată pentru că sunt concentrat pe munca mea”.„Pentru cină am puțin pește și orez și de două ori pe săptămână 100 de grame de carne slabă”.Potrivit lui Hinohara, să nu ai un program plin este o metodă sigură de a îmbătrâni rapid și muri mai devreme. Dar acesta subliniază că este important să fii ocupat nu doar de dragul de a fi ocupat ci să ai activități care servesc un scop (logica fiind că poți fi ocupat dar tot să te simți neîmplinit).Hinohara și-a descoperit scopul devreme în viață după ce viața mamei sale a fost salvată de medicul de familie.Janit Kawaguchi, un jurnalist care îl vede pe medic ca un mentor a declarat despre acesta că „el credea că viața se învârte în jurul contribuțiilor așa că a avut o motivație incredibilă de a ajuta oamenii, de a se trezi dimineața pentru a face ceva minunat pentru alți oameni.„Este minunat să trăiești mult”, a declarat Hinohara în cadrul unui interviu, afirmând că „până la 60 de ani este ușor să muncești pentru familia ta și pentru a-ți îndeplini țelurile. Dar mai târziu ar trebui să încercăm să contribuim societății. De la vârsta de 65 de ani am muncit ca voluntar. Încă bag 18 ore pe zi, șapte zile pe săptămână și iubesc fiecare minut”.Deși a promovat în mod clar mișcarea fizică și nutriția drept căi către o viața mai lungă și sănătoasă, Hinohara a susținut în același timp că nu trebuie să fim obsedați cu a ne îngrădi comportamentul.„Ne amintim cu toții cum, când eram copii, când învățam să ne jucăm, uitam să mâncăm sau să dormim”, obișnuia acesta să menționeze des, adăugând că „cred că putem păstra această atitudine și ca adulți - este mai bine să nu ne obosim corpul cu prea multe reguli”.Richard Overton, unul dintre cei mai longevici veterani americani din al Doilea Război Mondial ar fi fost foarte probabil de acord cu japonezul: acesta obișnuia să bea whisky, fumeze trabucuri și mănânce mâncăruri prăjite și înghețată zilnic până când a murit la vârsta de 112 ani.Probabil că Hinohara nu ar fi fost de acord cu dieta lui Overton dar americanul și-a atribuit longevitatea prin menținerea „unui stil de viață fără stres și făcând lucruri pentru a mă menține ocupat”.Hinohara a avertizat și împotriva urmării sfatului medicului de fiecare dată. Când un test sau o operație este recomandată, medicul japonez sfătuia ca „să-l întrebi pe doctor dacă ar recomanda ca soțul/soția sau copilul său să treacă prin aceeași procedură”.Hinohara a insistat că doar știința singură nu poate ajuta oamenii, afirmând că „ne pune pe toți la un loc dar boala este individuală. Fiecare persoană este unică și bolile sunt conectate de inima sa”.„Pentru a cunoaște boala și ajuta oamenii, avem nevoie și de alte studii, nu doar medicale”, a declarat acesta. Medicul japonez s-a asigurat ca spitalul la care lucra să aibă terapie cu animale, muzică și clase de artă.„Durerea este misterioasă și cel mai bun mod de a uita de ea este să te simți bine”, susține Hinohara.Potrivit New York Times , către sfârșitul vieții Hinohara nu se mai putea mânca dar a refuzat să fie hrănit printr-un tub. A fost externat din spital și a murit câteva luni mai târziu în locuința sa.Medicul nu a încercat să lupte împotriva morții ci și-a găsit liniștea în artă. Chiar el își credita mulțumirea și viziunea asupra vieții poemului „ Abt Vogler ” scris de poetul britanic Richard Browning.„Tatăl meu obișnuia să mi-l citească”, își amintea Hinoara, precizând că acesta „ne încurajează să facem artă măreață nu doar scrijelituri. Ne spune să desenăm un cerc atât de mare încât nu putem să îl terminăm în timpul vieții. Tot ce vedem este un arc, restul este dincolo de văzul nostru dar este acolo, în depărtare”.