Copiii care cresc în zone cu spații verzi au un IQ mai ridicat și mai puține probleme de comportament - studiu

Analiza a peste 600 de copii cu vârsta cuprinsă între 10-15 ani a arătat că o creștere de doar 3% a spațiilor verzi din cartierul lor a dus la o majorare a IQ-ului mediu cu două puncte, efectul fiind constatat atât în zonele sărace cât și cele mai afluente.Există deja numeroase dovezi că spațiile verzi îmbunătățesc mai multe aspecte ale dezvoltării cognitive a copiilor dar acesta este primul care a analizat efectul asupra inteligenței.Cauza efectului nu este deocamdată înțeleasă de către cercetători, aceștia speculând că ar putea fi legată de niveluri mai scăzute ale stresului, mai multă joacă și interacțiune socială într-un mediu mai liniștit. Creșterea în puncte IQ a fost mai pronunțată în special în rândul copiilor din partea inferioară a spectrului.„Există din ce în ce mai multe dovezi că împrejurimile verzi sunt legate de funcțiile noastre cognitive precum memoria și atenția”, afirmă Tim Nawrot, un profesor de epidemiologia mediului la Universitatea Hasselt din Belgia, unde a avut loc studiul.Studiul, publicat în revista medicală Plos , a folosit imagini din satelit pentru a măsura câte spații verzi există în cartiere, luând în considerare parcuri, grădini, arborii plantați pe stradă și alte tipuri de vegetație.IQ-ul mediu al subiecților studiului a fost de 105 dar cercetătorii au descoperit că 4% din copiii cu un IQ de sub 80 au crescut în zone cu un nivel scăzut al spațiilor verzi în timp ce niciunul dintre copiii care au crescut în zone înverzite nu a avut un IQ sub nivelul respectiv.Rezultatele nu au fost înregistrate în zone urbane, efectul nefiind observat și în zonele suburbane sau rurale, Nawrot sugerând că acest lucru s-ar putea datora faptului că în locurile respective copiii au beneficiat oricum de suficiente spații verzi.De asemenea cercetătorii au descoperit că problemele de comportament precum capacitatea scăzută de atenție și agresivitatea au fost mai scăzute în rândul copiilor care au crescut în zone cu spații verzi, oamenii de știință excluzând în mare parte ipoteza că efectul s-ar putea datora diferențelor din nivelul de venit al părinților.Este cunoscut că un nivel mai ridicat al poluării aerului are un afect advers asupra inteligenței și dezvoltării copiilor dar și acest factor a fost exclus drept posibilă cauză de cercetătorii de la Universitatea Hasselt.În schimb, aceștia sugerează că nivelurile mai scăzute ale zgomotului și stresului precum și oportunitățile mai numeroase pentru a desfășura activități fizice și sociale ar putea explica efectul spațiilor verzi asupra IQ-ului.