Comuniștii portughezi luptă pentru dreptul de...a petrece!

Tovarăși în măști

Partidul Comunist portughez speră ca 33.000 de persoane să participe zilnic la festivalul anual Festa do Avante! , o celebrare alimentată de bere a politicii roșii programată să aibă loc pe durata a trei zile la începutul lunii septembrie.Autoritățile responsabile de sănătatea publică și-au exprimat îngrijorarea dar guvernul socialist spune că nu are nicio putere să interzică chermezul. Executivul se teme să nu provoace o confruntare cu comuniștii a căror susținere parlamentară este adesea crucială pentru guvernul minoritar.Festivalul este un test de putere pentru unul din ultimele partide comuniste de rit vechi din Europa într-o perioadă în care susținătorii se îndreaptă către rivalii din stânga progresistă, socialiștii centriști sau noua extremă dreaptă.„Festa do Avante! este un eveniment politic și cultural major, o importantă ocazie de a afirma obiectivele și idealurile PCP (n.r. Partidului Comunist Portughez”, notează website-ul festivalului, adăugând că „să nu îl ținem...ar însemna să cedăm unei ofensive reacționare”.Denumit după ziarul partidului comunist, Festa do Avante! a fost unul din festivalurile de referință ale scenei muzicale din Portugalie încă de la prima sa ediție din 1976, organizată la doi ani după ce o revoluție a dus la căderea dictaturii militare de dreapta care a durat 48 de ani.Programul nu mai este înțesat de trupe din URSS și alte țări „tovarășe” dar mereu include printre cele mai mari nume din muzica portugheză, fanii venind din toate zonele spectrului politic: fostul lider de centru-dreapta Marcelo Rebelo de Sousa, acum președintele țării, era un participant regulat.Guvernul motivează acceptarea argumentelor oferite de PCP prin faptul că natura politică a evenimentul îl exceptează de la interdicția impusă festivalurilor pe timpul verii decisă de autorități în luna mai.„Nici Constituția nici legea nu ne permit să interzicem inițiative sau activități politice”, a declarat Mariana Vieira da Silva, ministrul administrației portughez în timpul unei conferințe de presă susținute joia trecută, adăugând că „fără starea de urgență care nu mai este în vigoare evenimentele politice nu depind de aprobarea guvernului”.Comuniștii insistă că vor aplica măsuri de siguranță stricte la locația festivalului din sudul Lisabonei și campingurile adiacente, anunțând vinerea trecută că vor limita numărul de fani care pot veni zilnic la o treime din maximul anului trecut.Programul va fi scurtat, vor fi create coridoare pentru ca spectatorii să poată circula în siguranță, măsurile sanitare vor fi intensificate la băi și tarabele de mâncare iar purtarea măștii va fi obligatorie în majoritatea locurilor, susține PCP.Însă experții sunt sceptici.„Adunările mari au potențialul de a genera evenimente de super-contagiune”, a declarat Ricardo Meixa, președintele Asociației Naționale a Doctorilor de Sănătate Publică, pentru Radio Renascenca, adăugând că „din punctul meu de vedere ar trebui evitate”.Portugalia a reușit după mai multe luni dificile să reducă numărul de noi infecții înregistrate zilnic la o medie de 189 de cazuri în ultimele două săptămâni și deocamdată nu a asistat la recrudescența pandemiei care a avut loc în alte țări din Europa.Pe partea dreaptă a spectrului politic există furie că petrecerea comuniștilor va avea loc.„Guvernul are o complicitate prietenoasă cu un partid care a susținut-o”, a afirmat Telmo Correia, liderul parlamentar al partidului conservator CDS, pentru agenția Lusa săptămâna trecută, întrebând dacă „există unii portughezi care nu trebuie să respecte regulile?”.Liderul comuniștilor portughezi, Jerónimo de Sousa, s-a declarat insultat de unele insinuări că partidul organizează festivalul pentru bani.„Festa a adăugat valoare și importanță în contextul politic excepțional prin care trecem”, le-a declarat acesta susținătorilor sâmbătă, adăugând că „succesul său va contribui la lupta poporului nostru împotriva fricii și resemnării”.Comuniștii au nevoie de o victorie după ce la alegerile parlamentare din luna octombrie au înregistrat cel mai slab rezultat din istorie, obținând doar 6,3% din voturi, fiind eclipsați de noul Bloc de Stânga, mult mai la modă. Însă organizarea Festo do Avante! ar putea să aibă efectul opus.„Oamenilor de pe stradă li se pare că membrii partidului comunist se cred mai buni decât restul lumii, cerând privilegii care le sunt negate muritorilor de rând”, a notat scriitorul portughez João Miguel Tavares într-un editorial publicat în cotidianul Público.