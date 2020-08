Casa Albă: Alegerile prezidenţiale vor avea loc pe 3 noiembrie

Casa Albă şi campania lui Donald Trump au încercat duminică să calmeze spiritele în legătură cu afirmaţia preşedintelui american referitoare la amânarea alegerilor, afirmând că acestea vor avea loc pe 3 noiembrie, transmite Reuters, citat de news.ro. Şeful de personal al Casei Albe, Mark Meadows, a spus că Trump şi-a exprimat îngrijorarea referitoare la votul prin coresponenţă, atunci când a făcut referire la amânarea scrutinului. ”Vom organiza alegerile pe 3 noiembrie, iar preşedintele va câştiga”, a afirmat Meadows la emisiunea “Face the Nation” de la televiziunea CBS.Consilierul pentru campania prezidenţială Jason Miller a exprimat acelaşi punct de vedere la emisiunea “Fox News Sunday”, afirmând: ”Alegerile vor avea loc pe 3 noiembrie, iar preşedintele doreşte ca acestea să aibă loc pe 3 noiembrie”.Trump a sugerat joi ca alegerile să fie amânate, o idee respinsă imediat atât de democraţi cât şi de republicanii din Congres, singurul for care are autoritatea de a schimba data scrutinului.