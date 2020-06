SUA: O statuie a lui George Washington a fost dărmâtă de protestatari în Portland, din cauză că primul președinte american a fost proprietar de sclavi

În a 21 de zi a demonstrațiile împotriva injustițiilor rasiale și rasismului poliției iscate în urma morții lui George Floyd, două grupuri - Rose City Justice și Lavender Caucus - au organizat o manifestație la Jefferson High School, unde membrii comunității și-au împărtășit experiențele proprii cu privire la rasism.

Un grup separat de aproximativ 20 de oameni s-a adunat în jurul orei 22.00 în locul în care se afla o mare statuie de bronz a lui Washington.

Unii au înfășurat capul monumentului într-un steag american și au dat foc steagului.

Numărul acestora a crescut în următoarea oră până când au fost destui oameni ca să dărâme statuia.

O echipă a postului de televiziune Koin a găsit statuia cu fața în jos și acoperită de graffiti.

La scurt timp a ajuns și poliția.

A statue of George Washington has been pulled down with ropes at NE 57th & Sandy near the German American Society. #koin6news #PDXprotests #protest2020 #Portland #BlackLivesMatter #BLMPDX #BLM #Oregon #Investigation #JusticeForGeorgeFloyd #vandalism #spraypaint #statue #rosecity pic.twitter.com/xmWYtpcbJE