Grecia deschide de luni sezonul turistic. Va relua toate zborurile internaționale de la 1 iulie

Ministrul grec al turismului, Harry Theoharis, a anunțat: „Țara noastră se deschide către lume, puțin câte puțin, fără a compromite sănătatea turiștilor și a cetățenilor greci. Cine dorește să vină în țara noastră este binevenit. Și vom face tot posibilul pentru a se întoarce acasă în stare bună de sănătate”.Majoritatea turiștilor vor să își petreacă vacanțele pe insulele grecești, iar Ministerul Sănătății a asigurat că vor avea centre medicale deschise 24 de ore din 24. Vor fi, de asemenea, 450 de paturi în plus în spitale și 19 unități de terapie intensivă suplimentare.Voluntarii vor avea sarcina să efectueze testele COVID pentru turiști.De la 1 iulie, toate zborurile internaționale vor fi autorizate să aterizeze pe orice aeroport din Grecia. Pasagerii vor fi testați la sosire.Comisia Europeană a recomandat joi ridicarea tuturor restricţiilor de călătorie în interiorul Uniunii Europene şi al Spaţiului Schengen începând din 15 iunie, precum şi redeschiderea de la 1 iulie a frontierelor externe ale Uniunii pentru cetăţenii statelor din Balcanii Occidentali, amintește Agerpres Cu toate acestea, Grecia a anunţat o fază de tranziţie între 15 şi 30 iunie, pe parcursul căreia doar aeroporturile din Atena şi Salonic vor putea primi zboruri regulate de pasageri. Celelalte aeroporturi regionale ar urma să se redeschidă din 1 iulie.Până la data de 30 iunie vor fi autorizate doar zborurile provenind din Italia, Spania şi Olanda cu destinaţia Atena. Zborurile de pasageri provenind din Marea Britanie nu vor fi permise decât începând din 1 iulie.Orice pasager care va fi testat pozitiv cu Covid-19 va trebui să intre într-o perioadă de izolare de 14 zile la un hotel, pe cheltuiala statului grec.Grecia, ţară care nu a înregistrat decât aproximativ 190 de decese din cauza coronavirusului la o populaţie de 11 milioane de locuitori, se prezintă ca o destinaţie sănătoasă pentru vacanţele de vară.Sectorul turismului, grav afectat de criza sanitară, este crucial pentru economia Greciei, în condiţiile în care este responsabil pentru mai mult de 20% din PIB.În 2019, Grecia a înregistrat un an record cu peste 34 milioane de vizitatori. Pentru acest an reprezentanţii din sectorul turistic cred că un obiectiv realist este o treime din numărul de vizitatori înregistrat anul trecut.