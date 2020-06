Al-Qaeda încearcă să exploateze protestele cauzate de moartea lui George Floyd

Zidul Memorial 9/11 din Greenwich Village, New York

Reîntoarcerea în prim-plan

În ultimul număr One Ummah, revista online a grupului jihadist, este folosită imaginea emblematică a lui George Floyd în ultimele sale momente în viață și o lucrare a artistului stradal Banksy pentru a-și transmite mesajul protestatarilor de pe străzile SUA.Ediția în limba engleză a revistei, țintită în mod clar înspre publicul american, prezice prăbușirea iminentă a Statelor Unite, a sistemului politic american, precum și a economiei și societății SUA.„Proteste înarmate răzbat peste tot în America iar un război civil pare iminent”, scrie revista organizației teroriste.Unul din mesajele adresate publicului din Statele Unite este că „nici măcar democrații [n.r. Partidul Democrat] nu vă pot ajuta cum putem să o facem noi”.Al-Qaeda a fost eclipsată în ultimii ani de către Statul Islamic dar dr. Shiraz Maher, directorul Centrului Internațional pentru Studierea Radicalizării din cadrul King's College din Londra crede că organizația încearcă să arate în mod activ că încă este relevantă pe scena globală.„Aceasta [Mișcarea Black Lives Matter] este un eveniment actual uriaș...care are efecte în cascadă în întreaga lume și nu doar în media și sfera politică ci și în mediul cultural și artistic”, afirmă dr. Maher, adăugând că „așa că al-Qaeda încearcă să intre în acel spațiu și să spună că 'uite, suntem aici'”.E de o ironie profundă că un grup care reprezintă una din cele mai opresive și criminale ideologii din Orientul Mijlociu se prezintă acum americanilor furioși drept campion al cauzelor lor împotriva violenței poliției și rasismului sistemic, notează BBC.Al-Qaeda, care sub conducerea lui Osama Bin Laden a comis cel mai grav act terorist din istoria Statelor Unite în 11 septembrie 2001, a impus un regim de o asemenea intoleranță când a controlat provincia irakiană Fallujah încât bărbaților le erau tăiate degetele dacă erau prinși fumând.Însă în pofida atacurilor ocazionale izolate, precum cel comis de către un saudit în Pensacola, Florida, în decembrie 2019, atât al-Qaeda cât și Statul Islamic au eșuat în mare parte să își construiască o rețea de simpatizanți în rândul populației SUA până acum.Acest lucru e în contrast puternic cu orașele europene care au produs numeroase focare de simpatizanți jihadiști din 1990 până în prezent, notează BBC.