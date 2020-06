Mii de oameni s-au adunat miercuri în celebrul Hyde Park din Londra pentru a manifesta față de moartea lui George Floyd, afro-americanul care şi-a pierdut viaţa pe 27 mai în Minneapolis (SUA) ca urmare a modului brutal în care a fost imobilizat de un ofiţer de poliţie alb, relatează postul britanic Sky News.





Protestul din centrul Londrei, care a început la ora locală 13.00 (15.00, ora României) a fost organizat în semn de solidaritate cu protestele din SUA ale mișcării Black Lives Matter, grupuri mari de persoane adunându-se în parc scandând „Fără dreptate nu este pace!” și agitând pancarte.









BREAKING: London protest spills out of Hyde Park onto the streets. @9NewsAUS pic.twitter.com/WWSr7tx5Gn — Ben Avery (@benavery9) June 3, 2020

London Black Lives Matter protest at Hyde Park is getting underway. pic.twitter.com/rRD18OUqgQ — Chi Chi Izundu (@blondeafro) June 3, 2020