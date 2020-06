SUA: A opta zi de la moartea lui George Floyd. Cele mai importante evenimente de marți. Trump: ”Washingtonul a fost aseară cel mai sigur loc de pe planetă”

La opt zile de la moartea lui George Floyd, valul furiei publice împotriva rasismului, a brutalităţii poliţiei şi a inegalităţii sociale care zguduie Statele Unite nu s-a domolit. Marţi seară, câteva mii de persoane printre care senatoarea democrată Elizabeth Warren, au sfidat în mod paşnic interdicţia de circulaţie din capitala federală Washington. Zona din jurul Casei Albe a fost blocată de bariere pentru a împiedica orice confruntare directă. Washingtonul, unde peste 300 de protestatari au fost arestaţi luni seară, "a fost aseară cel mai sigur loc de pe planetă", a scris pe Twitter preşedintele Trump, care şi-a asumat rolul de preşedinte "al legii şi ordinii"."Vreau să i se facă dreptate pentru că a fost bun, indiferent ce cred oamenii, a fost o persoană bună", a spus plângând partenera afro-americanului de 46 de ani ucis de poliţie, Roxie Washington, în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurată marţi în Minneapolis.Cel puţin 60.000 de oameni i-au adus un ultim omagiu lui George Floyd într-un miting paşnic la Houston, Texas, oraş în care acesta a crescut şi unde urmează să fie înmormântat săptămâna viitoare."Vrem să se ştie că George nu a murit în zadar", a declarat primarul oraşului Sylvester Turner.În Manhattan, câteva mii de manifestanţi, albi şi negri, s-au adunat pentru a protesta paşnic lângă sediul poliţiei din New York, scandând "George Floyd, George Floyd" sau "Vieţile negrilor contează", sloganul luptei împotriva violenţei poliţiei care îi vizează pe afro-americani.Marţi seara situaţia era calmă în Minneapolis, epicentrul acestui val de revoltă care s-a extins în peste o sută de oraşe americane şi s-a soldat cu mii de arestări şi mai mulţi răniţi în rândul poliţiştilor şi al protestatarilor.În New York, unde mai multe magazine importante de pe renumitul 5th Avenue au fost jefuite luni seara, interdicţia de circulaţie introdusă luni a fost avansată, fiind aplicată începând cu ora 20:00 şi prelungită până duminică.Jafuri care nu au nicio scuză, consideră guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo. Acesta a criticat primarul şi poliţia metropolei, dar a refuzat să mobilizeze Garda Naţională, aşa cum au făcut alte oraşe şi cum cere preşedintele Donald Trump.În faţa acestor proteste care au cuprins Statele Unite, ţară în care inegalităţile sociale şi rasiale sunt deja exacerbate de pandemia COVID-19, preşedintele Trump a păstrat tăcerea până acum cu privire la răspunsurile la problemele denunţate de protestatari, menţionând în treacăt revolta americanilor faţă de condiţiile în care a murit George Floyd.