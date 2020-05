9 Mai 2020, Ziua Europei, în timpul pandemiei de coronavirus. Ce ne învață această criză pentru viitorul UE? Dezbatere #deladistanta cu jurnaliștii DW, Robert Schwartz, Petre M. Iancu și Vitalie Călugăreanu, vineri, 8 mai, ora 12

Ziua Europei marchează atât sfârșitul celui de-al doilea război mondial, cât și Declarația Schuman din 1950, când s-a propus formarea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, care ulterior a devenit Uniunea Europeană.În fiecare an, Ziua Europei a fost marcată prin evenimente care le-au amintit cetățenilor ce înseamnă Uniunea Europeană și ce rol are această construcție în asigurarea bunăstării membrilor săi. Anul acesta, Ziua Europei surprinde continentul într-o situație specială, de confruntarea cu un virus periculos, iar în prima linie nu mai sunt soldații, ci medicii.Într-o dezbatere #deladistanta cu jurnaliștii Deutsche Welle, Robert Schwartz, Petre M. Iancu și Vitalie Călugăreanu vom vorbi despre însemnătatea zilei de 9 mai pentru europeni, dar și despre lecțiile pe care UE trebuie să le învețe din prezenta criză (medicală și economică).Cum s-au comportat instituțiile europene în această perioadă, cum a funcționat solidaritatea europeană, ce trebuie să facă UE pentru a face față viitoarelor provocări? Acestea sunt doar câteva dintre temele discuției de vineri, 8 mai, ora 12.• Puteți adresa invitaților întrebări legate de tema întâlnirii online folosind formularul de comentarii de la sfârșitul articolului.• Vor fi acceptate doar comentariile și întrebările care respectă tema întâlnirii și care conțin un limbaj decent.*Imaginea din articol reprezintă un tanc aliat în timpul debarcării din Normandia. Fotografia a fost recuperată și colorată de Paul Reynolds/ mediadrumworld.com via Profimedia Images