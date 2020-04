Kim Jong-Un menţine controlul asupra forţelor atomice, potrivit Pentagonului

„În materie de informaţii ale serviciilor, nu am nimic de confirmat sau negat. Deci, presupun că liderul nord-coreean Kim Jong-Un menţine controlul total asupra forţelor nucleare şi armatei. Nu am niciun motiv să nu presupun acest lucru”, a declarat generalul american John Hyten, adjunct al comandantului Statului Major Interarme din SUA, citat de agenţia de presă Reuters.Surse citate de CNN au declarat luni că serviciile secrete americane monitorizează informaţiile despre starea de sănătate a lui Kim Jong-Un. Conform surselor citate, există informaţii că liderul nord-coreen, în vârstă de 36 de ani, ar fi în stare gravă după o intervenţie chirurgicală cardică.Întrebat despre Kim Jong-Un, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu are informaţii despre starea acestuia.„Pot spune doar atât: îi doresc toate cele bune. Eu am avut o relaţie foarte bună cu el”, a precizat Donald Trump, care s-a întâlnit de trei ori cu liderul regimului autoritarist de la Phenian.Întrebat dacă va încerca să îl contacteze pe Kim Jong-Un, Trump a răspuns: "Posibil. Sper doar că este bine".