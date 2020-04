Ierusalim: Rugaciuni online pentru Zidul Plangerii

Lunile Martie si Aprilie insemnau sute de mii de turisti in Ierusalim. Orasul Sfant este loc de pelerinaj pentru credinciosii evrei, catolici si ortodocsi in preajma celei mai importante sarbatori pentru miliarde de oameni din intreaga lume.





Prin intermediul platformei “Jerusalem is traveling 2 U”, turistii care doresc sa viziteze orasul isi pot in continuare indeplini dorinta chiar si in timpul restrictiilor impuse de Covid-19.

Indiferent de preferinte, varsta, religie sau obiceiuri de calatorit, platforma “Jerusalem is traveling 2 U” are cate ceva de oferit tuturor. De la tururi virtuale ale orasului la vizite virtuale ale muzeelor si a altor atractii emblematice din zona, de la oportunitati de cumparaturi online la slujbe religioase si sesiuni de rugaciuni live, lectii de cultura, istorie, gastronomie, arta sau religie.

accesul la Zidul Plangerii prin intermediul camerelor ce transmit 24/7 direct de la Zidul Plangerii

Municipalitatea din Ierusalim a lansat un portal online prin care poti depune online rugaciuni la Zidul Plangerii. În prima săptămână de la lansare s-au înregistrat peste 100.000 de vizite.Foarte solicitate sunt serviciile online ce presupun depunerea unui mesaj la Zidul Plangerii (disponibil aici