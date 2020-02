SUA asigură că nu vor recunoaşte niciodată Crimeea drept „peninsulă rusească”

„Statele Unite confirmă: Crimeea este Ucraina. Aşa cum am subliniat şi în Declarația noastră privind Crimeea din iulie 2018, Statele Unite nu vor recunoaște niciodată pretențiile Rusiei asupra suveranităţii peninsulei. Solicităm Rusiei să pună capăt ocupării Crimeii”, a declarat Pompeo, într-un mesaj publicat cu ocazia împlinirii a şase ani de la anexarea Crimeii de către Rusia.Potrivit lui Pompeo, ocuparea Crimeii și militarizarea crescută a peninsulei „constituie o amenințare la adresa securității generale”, iar încălcarea de către autoritățile de ocupație a drepturilor și libertăților celor care locuiesc pe teritoriul Crimeii este „inacceptabilă.„Rusia a aruncat după gratii peste 80 de persoane din Crimeea, inclusiv reprezentanți ai comunității tătare. Unii dintre ei au fost torturați pentru că s-au împotrivit în mod pașnic ocupării peninsulei”, a afirmat secretarul de stat american.De asemenea, Mike Pompeo a atras atenţia că tătarii din Crimeea continuă să fie hărțuiți şi că autorităţile de ocupaţie din peninsulă percheziţionează locuinţele şi moscheile aparţinând comunităţii tătare.„Puterea de ocupație îi intimidează, restricționează evenimentele culturale și incriminează Mejlisul (adunarea naţională a tătarilor crimeeni, n.red). În plus, Rusia a mobilizat forțat în armată aproape 20.000 de crimeeni, încălcând, astfel, dreptul internațional. Statele Unite solicită Rusiei să îi elibereze pe toți ucrainenii pe care i-a închis în mod ilegal pentru dizidență pașnică și, de asemenea, să pună capău încălcării libertăților fundamentale în Crimeea”, a mai subliniat acesta.Secretarul de stat american a adăugat că, de șase ani, Rusia încearcă să legitimeze anexarea peninsulei ucrainene recurgând la minciună și dezinformare, „însă aceste eforturi sunt sortite eșecului”.„Lumea nu va uita niciodată invazia rusă în Ucraina, care este în curs de desfășurare. Statele Unite condamnă acțiunile ilegale ale Rusiei în Crimeea, agresiunea acesteia împotriva Ucrainei în Donbas şi va menţine în vigoare sancțiunile împotriva Federației Ruse”, a asigurat secretarul de stat american, adăugând că sancțiunile vor continua până când Rusia va returna Crimeea sub controlul Ucrainei și își va respecta pe deplin obligațiile care îi revin în baza acordurilor de pace de la Minsk.