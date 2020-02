Coronavirusul este "un game changer în mondializare" (Le Maire)

"Trebuie să tragem învățămintele" și "din acest punct de vedere epidemia de coronavirus este un game changer în mondializare", a spus ministrul francez, la finalul discuțiilor cu omologul său grec, Christos Staikouras.El a subliniat "necesitatea imperativă de a relocaliza un anumit număr de activități și de a fi mai independenți într-un anumit număr de lanțuri de producție".Ministrul francez a adăugat că epidemia de coronavirus "va avea un impact asupra creșterii mondiale și asupra creșterii în Europa prin intermediul canalelor de diseminare".Turismul constituie primul astfel de canal, în condițiile în care Franța are "peste 2,5 milioane de turiști în fiecare an, ceea ce reprezintă o parte importantă a turismului în Franța"."Al doilea canal de diseminare este mai preocupant, este problema canalelor de aprovizionare industriale", a precizat el, evocând în special "industria auto" și "sectorul sănătății"."Suntem foarte dependenți de aprovizionarea din China și faptul că Beijingul a încetinit are un impact direct asupra posibilităților de aprovizionare a industriei", a adăugat el.În ceea ce privește sectorul sănătății și medicamentelor, "nu putem continua să depindem în proporție de 80% sau 85% de principiile active pentru medicamente care sunt produse în China, ar fi iresponsabil și nerezonabil", a subliniat Bruno Le Maire.