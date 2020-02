SUA: Serviciile de informații avertizează că Rusia se va amesteca în alegerile prezidențiale

Informația a fost făcută publică de o persoană care a vorbit sub protecția anonimatului. Sursa a declarat că aliații republicani ai lui Trump au pus sub semnul întrebării evaluarea prezentată de oficialii Biroului de Informații Naționale.„Republicanii au răspuns așa cum vă așteptați. Au luat-o razna”, a spus sursa. „Au pus sub semnul întrebării informațiile oferite”, a continuat aceasta potrivit Reuters.Informatorii au avertizat, în cadrul unui briefing, că Rusia încearcă să pună la îndoială integritatea votului din 3 noiembrie, stimulând în același timp realegerea lui Trump pentru un al doilea mandat de președinte.„Aceștia (n.r. rușii) favorizează un candidat”, a spus sursa care a adăugat că informatorii l-au identificat pe acel candidat ca fiind Donald Trump. Serviciile de informații americane au avertizat de mult timp că Rusia și alte țări vor încerca să se amestece în campania electorală din 2020.Comunitatea de informații din SUA a concluzionat că Rusia a folosit știri false, atacuri cibernetice și alte metode într-o operațiune menită să schimbe rezultatul alegerilor prezidențiale din 2016 și să-l facă pe Donald Trump să câștige în defavoarea democratei Hillary Clinton.