Uciderea lui Soleimani: Şeful diplomaţiei europene, discuții cu Iranul despre "necesitatea de a se da dovadă de reţinere" şi de a fi evitate noi tensiuni.

Şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, a "subliniat" sâmbătă într-o discuţie cu ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, "necesitatea unei dezescaladări a situaţiei", după uciderea generalului iranian Qassem Soleimani într-un atac armat la Bagdad.

Într-un mesaj postat pe Twitter, Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politici de Securitate, Josep Borrell, spune că a discutat cu ministrul Zarif despre "recentele evenimente", subliniind "necesitatea de a se da dovadă de reţinere" şi de a fi evitate noi tensiuni.

Spoke w Iranian FM @JZarif about recent developments. Underlined need for de-escalation of tensions, to exercise restraint & avoid further escalation. Also discussed importance of preserving #JCPOA, which remains crucial for global security. I am committed to role as coordinator.