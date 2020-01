Evadarea lui Carlos Ghosn - Avioanele de care s-a ajutat pentru a fugi au fost utilizate ilegal / Libanul spune că îl va convoca pe fostul șef Renault-Nissan la audieri, după somația venită de la Interpol

Compania privată aeriană MNG Jet a depus plângere pentru modul în care cele două aeronave închiriate în decembrie de un client au fost folosite în această evadare. Un aparat de zbor fusese închiriat pentru un zbor Istanbul - Beirut, iar altul pentru două zboruri: Dubai - Osaka și Osaka - Istanbul.Cei de la MNG au mai spus că nu părea că ar exista o legătură între cele două aeronave și nici numele lui Ghosn nu a apărut în vreun document. MNG operează avioanele, dar nu este proprietara lor.MNG Jet mai spune că va coopera total cu autoritățile turce care au arestat joi 7 persoane, dintre care patru piloți, toți fiind bănuiți că l-au ajutat pe Ghosn să scape din Japonia unde îl așteptau probabil mulți ani de închisoare.Libanul, țara din Orientul Mijlociu unde Ghosn a ajuns, spune că îl va audia pe Ghosn în zilele următoare, după ce Interpol a emis un mandat de arestare. Autoritățile de la Beirut au spus că Ghosn a intrat în mod legal în țară pe 30 decembrie și au adăugat cî nu există un acord de extrădare cu Japonia.Justiția libaneză este obligată să-l audieze pe Ghosn, dar va decide apoi dacă îl arestează sau dacă îl lasă liber, spune o sursă citată de AFP. Audierea ar putea avea loc marți sau miercuri.Interpol a emis un „aviz roșu” Libanului și a cerut autorităților să-l aresteze pe Carlos Ghosn, scrie Financial Times. Fostul președinte Renault - Nissan a declarat că familia sa nu a avut niciun rol în organizarea fugii sale din Japonia.Cererea Interpol, confirmată joi de Beirut, vine în timp ce autoritățile din Japonia și Turcia și-au intensificat investigațiile cu privire la evadarea secretă a lui Ghosn. Joi, procurorii japonezi au percheziționat casa ocupată de fostul executiv auto la Tokyo, iar poliția turcă a reținut șapte angajați și piloți ai aeroportului la Istanbul, unde avionul cu Ghosn a făcut escală în drum spre Beirut, duminica trecută.Într-o declarație transmisă de firma franceză de relații publice Image 7, Ghosn a spus: „Eu am fost singurul care a organizat plecarea.”Doi polițiști ai aeroportului și managerul de operațiuni au fost, de asemenea, reținuți de poliția turcă, potrivit presei locale. Un oficial al aviației turce a confirmat că domnul Ghosn a tranzitat Turcia prin aeroportul Ataturk.Aeroportul era închis pasagerilor obișnuiți încă de anul trecut, accesul fiind permis doar avioanelor de marfă și celor private. Înregistrările de zbor disponibile public arată că un avion privat care călătorea de pe aeroportul Kansai din Osaka a aterizat la Istanbul la 29 decembrie la ora 5.26 dimineața, plecând din Japonia la 11.10 pm în noaptea precedentă.Cum a reușit însă Ghosn să plece din Japonia?Potrivit unui canal de televiziune libanez, Carlos Ghosn ar fi profitat de prezența unui grup de muzicieni care l-au vizitat weekendul trecut pentru a-și orchestra ”evadarea” cât mai discret. Câțiva dintre prietenii săi fuseseră invitați la un mic concert de Crăciun. Deși acest scenariu nu a fost confirmat din surse japoneze, se pare că printre muzicieni ar fi fost doi agenți libanezi care l-ar fi ascuns pe Ghosn într-o cutie destinată transportului instrumentelor muzicale mari.Cei doi agenți l-ar fi transferat apoi pe un aeroport regional unde l-au urcat într-un avion privat cu destinația Istanbul. Experți niponi au confirmat că o aeronavă de business a decolat duminică seara la 11:10 p.m. de pe Aeroportul Internațional Kansai, lângă Osaka, cu destinația Istanbul. Un alt avion privat a decolat la doar câteva minute din Istanbul spre Aeroportul Internațional Rafiq Hariri din Beirut. În Tokyo, autoritățile spun că Ghosn nu a trecut pe la controlul de frontieră sau cel puțin nu având un pașaport pe numele său.Japonezii suspectează o ieșire frauduloasă, eventual cu ajutorul unui pașaport fals. Pretinzând că nu știu nimic, avocații lui Carlos Ghosn au confirmat că cele trei pașapoarte oficiale ale clientului lor fuseseră confiscate de autoritățile nipone. Chiar și fără pașaport, intrarea în Liban ar fi fost o formalitate pentru Carlos Ghosn. „Fiind libanez, el se poate întoarce în țară doar cu cartea de identitate”, a spus un membru al familiei.Autoritățile libaneze au declarat, marți, că nu au fost informați în prealabil cu privire la întoarcerea sa. Neexistând tratat de extrădare cu Japonia, Libanul nu îl va obliga pe fostul șef să se întoarcă în Tokyo chiar dacă guvernul japonez i-ar solicita acest lucru.Într-un comunicat de presă remis ulterior, Carlos Ghosn și-a justificat evadarea. El a spus că era ”ostatic în fața unui sistem de justiție japoneză părtinitoare, unde predomină prezumția de vinovăție. "Nu am fugit de justiție, ci mai degrabă de injustiție și de persecuții politice", a dat asigurări fostul lider care a spus, de la arestarea sa din 18 noiembrie 2018, că a fost victima unui mare complot politico -industrial care urmărește să-l alunge din fruntea Nissan.Pretinzând că a fost victima unei proceduri incorecte, Ghosn ar accepta să participe la un proces în Liban în care să aibă posibilitatea de a-și demonstra nevinovăția și pentru a încerca să salveze o parte din reputația sa.