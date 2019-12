Un opozant rus a fost luat de acasă și trimis să facă armata în Arctica, Navalnîi denunță o "răpire"

Где Руслан точно, мы по-прежнему не знаем https://t.co/0dlUqzwaAf — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 24, 2019









"Au spast ușa lui Ruslan Șaveddinov, l-au răpit, l-au pus imediat într-un avion și l-au trimis undeva în Arhangelsk", a scris marți Navalnîi pe Twitter, însoțit de o înregistrare video care arată un tânăr băgat într-un microbuz, noaptea, într-un peisaj înzăpezit și însoțit de bărbați în uniformă.Ruslan Șavedinov, 23 de ani, este un colaborator al fundației lui Alexei Navalnîi, Fondul de luptă împotriva corupției, clasat în acest an drept "agent al străinătății" și anchetat pentru "spălare de bani".Potrivit lui Navalnîi, tânărul a fost trimis pe o bază din insula Novaia Zemlea. "A fost închis ilegal. Un adevărat prizonier politic", a adăugat el, miercuri, pe blogul său.Serviciul militar este obligatoriu în Rusia pentru bărbații sub 27 de ani, cu o durată de un an, deși o parte semnificativă a populației scapă prin diverse mijloace.Un purtătător de cuvânt al comisariatului militar din Moscova a declarat pentru agenția TASS că Ruslan Șaveddinov a "scăpat mult timp" de înrolare și a susținut că intervenția a fost în "conformitate cu legea"."Serviciul militar s-a transformat pur și simplu într-un mecanism carceral asemănător unei forme de pușcărie", consideră Navalnîi.