Borisov: ​"În regiunea noastră, NATO este singurul garant al securităţii"

"Mulţumesc şi pentru aprecierile primite la Washington. În regiunea noastră, NATO este singurul garant al securităţii. Principiul pe care îl susţin este apărarea şi descurajarea - de aceea ne înarmăm, să fim puternici şi să descurajăm tot felul de măsuri împotriva noastră", a declarat Borisov după întrevedere."Nu facem presiuni pentru un centru de coordonare. Anul acesta, s-au desfăşurat cinci exerciţii militare în Marea Neagră. Lucrăm pentru Balkan Stream şi proiectul Centralei nucleare de la Belene. Acesta nu este un secret nici pentru NATO, nici pentru Washington. Bulgaria nu aspiră să fie mai importantă decât o altă ţară. Nu putem înlocui Turcia - ea se menţine în cea mai mare zonă de conflict. Bulgaria are sarcini, roluri, funcţii şi poziţia geostrategică. Obiectivul este diplomaţia şi pacea. Într-un război modern, nu vor fi câştigători. Bulgaria are 0% migraţie ilegală, iar Turcia îşi respectă pe deplin acordurile. Nu am aplicat sancţiuni militare pentru acest lucru. Trebuie să încercăm să restabilim relaţiile cu ţările în cauză. Bulgaria se află într-un loc foarte vulnerabil, de aceea punem diplomaţia pe primul loc. Organismul colectiv al NATO este singurul care ne poate asigura securitatea", a afirmat Borisov.