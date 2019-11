Poliția a realizat percheziții la birourile Amnesty International din India

Autoritățile federale indiene au descins la birourile grupului internațional care militează pentru drepturile omului, invocând acuzații de încălcare a legilor privind donațiile din afara țării.



Biroul Central de Investigații (CBI) a realizat percheziții vineri la birourile Amnesty International India Private Limited și Indians for Amnesty International Trust, în orașul sudic Bangalore, potrivit unui mesaj postat pe Twitter de organizație.



Perchezițiile au avut loc după ce CBI a deschis un dosar împotriva grupului, bazat pe o plângere a Ministerului de Interne, potrivit unei declarații oferite de CBI, citată de Reuters. CBI susține că filiala indiană a Amnesty International a primit donații din partea Amnesty International UK, în ciuda unor restricții guvernamentale.



Acțiunile autorităților au loc la scurt timp după ce organizația a făcut declarații critice la adresa guvernului hindu-naționalist, condus de prim ministrul Narendra Modi.



"În ultimii ani, un tipar al hărțuirilor a ieșit la suprafață, de fiecare dată când Amnesty International India a luat atitudine și a vorbit împotriva încălcărilor drepturilor omului în India", a declarat organizația.



Amnesty a acuzat administrația lui Modi de încălcări ale drepturilor omului în teritoriul Jammu și Cașmir, după ce India a anulat statutul special al regiunii în august. De asemenea, Amnesty a susținut că guvernul a "discriminat pe criterii de gen și de etnie sau origine națională", când acesta a decis să revoce cetățenia indiană a scriitorului britanic Aatish Taseer.



După ce Modi a preluat funcția de prim ministru în 2014, țara intensificat monitorizarea grupurilor non-profit, iar mii dintre acestea au avut autorizațiile de primire a fondurilor externe anulate sau suspendate. În 2018, conturile bancare ale grupului Greenpeace India au fost înghețate de autoritățile indiene.



