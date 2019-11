SUA investighează compania ce deţine aplicația TikTok, din motive de securitate naţională

În 2017, compania ByteDance, cu sediul în Beijing, China, a cumpărat populara aplicație americană şi baza ei de utilizatori pentru 1 miliard de dolari. Anul trecut, aplicaţia a fost inclusă în platforma TikTok.Însă, între timp, TikTok a fost supusă unor presiuni din partea autorităţilor SUA, care au pus sub semnul întrebării modul în care compania moderează conţinuturile politice şi stochează datele personale ale utilizatorilor.Într-o scrisoare redactată luna trecută de senatorul republican Marco Rubio, acesta a cerut deschiderea unei anchete, motivând că "aplicaţiile deţinute de chinezi sunt folosite din ce în ce mai mult pentru a cenzura conţinuturi şi a anula dezbateri privind subiecte considerate sensibile de Guvernul chinez şi Partidul Comunist".Scrisoarea a urmat unor zvonuri potrivit cărora TikTok cenzurează conţinuturile politice considerate ofensatoare de Guvernul chinez. Compania a informat, pe de altă parte, că deciziile privind moderarea conţinuturilor sunt luate în SUA şi "nu sunt influenţate de vreun guvern străin".Ulterior, senatorii republican Tom Cotton şi democrat Chuck Schumer au cerut şi ei deschiderea unei anchete.Potrivit Reuters, Guvernul american a lansat deja o astfel de anchetă, prin Comitetul pentru Investiţii Străine din SUA, care investighează tranzacţii cu implicaţii asupra securităţii naţionale.La momentul în care a achiziţionat Musical.ly, compania care deţine TikTok nu a fost analizată de acest comitet, iar, în prezent, autorităţile sunt îngrijorate privind eventuale probleme de securitate naţională.Aceasta este cea mai recentă problemă cu care se confruntă compania, în condiţiile în care industria tehnologică se află în vizorul autorităţilor americane privind cenzura exercitată de chinezi în mediul online."Deşi nu putem comenta o procedură oficială în derulare, TikTok a transmis în mod clar că nu are altă prioritate decât să câştige încrederea utilizatorilor şi a autorităţilor americane", a declarat un purtător de cuvânt al companiei.TikTok, care le permite utilizatorilor să creeze și să distribuie scurte înregistrări video cu efecte speciale, a devenit din ce în ce mai populară în rândul adolescenților americani. 60% dintre cei 26,5 milioane de utilizatori activi lunari din SUA au vârste cuprinse între 16 și 24 de ani.După apariţia articolului publicat de Reuters, Rubio a scris pe reţeaua Twitter: "Orice platformă deţinută de o companie din China care colectează cantităţi mari de date despre americani poate fi o ameninţare serioasă pentru ţara noastră".Senatorul Josh Hawley a anunţat, tot pe Twitter, că a fost stabilită o audiere săptămâna viitoare, la care trebuie să participe şi reprezentanţii TikTok. Audierea are ca subiect companiile de tehnologie care supun unor riscuri în China datele utilizatorilor.