Curtea Supremă de Apel din Tanzania a aprobat legea care interzice căsătoria cu minori

Curtea Supremă de Apel din Tanzania a aprobat miercuri o hotărâre prin care li se interzice părinților să-și lase fetele să se căsătorească înainte de a împlini 15 ani și a cerut guvernului să mărească vârsta de la 15 la 18 ani în termen de un an. Tanzania are una dintre cele mai mari rate ale căsătoriei cu copii din lume, anunță CNN Legea care permitea minorilor să se căsătorească a fost declarată „neconstituțională”.Susținătorii pentru drepturile copiilor au declarat că grupurile locale de susținere trebuie să continue să facă presiuni asupra guvernului pentru implementarea hotărârii.„Primim cu încântare vestea, dar legea de căsătorie trebuie modificată pentru a reflecta hotărârea instanței potrivit căreia vârsta minimă a căsătoriei în Tanzania ar trebui să fie de 18 ani atât pentru băieți, cât și pentru fete", a declarat Jean-Paul Murunga, din cadrul grupului de campanie Equality Now.