Ministrul britanic de finanţe nu crede că „ştie cineva cu adevărat” costul unui Brexit fără acord

Javid a mai spus că acesta „nu este scenariul nostru preferat” şi „lucrăm pentru a ajunge la un acord cu partenerii noştri europeni”.În pofida unei legi votate de parlament care interzice ieşirea ţării din UE fără acord şi îl obligă pe prim-ministru ca, într-o astfel de eventualitate, să ceară o nouă amânare a Brexit-ului, Sajid Javid a reiterat că „nu putem avea o nouă amânare”.„Intenţia legii este clară şi ea a făcut mai dificilă pentru guvern obţinerea acordului pe care îl dorim”, a afirmat Javid, potrivit căruia „guvernul va respecta legea”.Companiile „vor să ştie că incertitudinea se apropie de final”, a adăugat el, menţionând că „există o posibilitate de "no deal", din acest motiv continuăm să ne pregătim cu toată viteza” pentru această eventualitate.Întrebat de BBC cu privire la impactul economic aşteptat de autorităţile britanice, care ar putea ajunge la 30 miliarde de lire pe an asupra finanţelor publice, Javid a răspuns: „Nu cred că cineva are cu adevărat un răspuns complet la această întrebare, (dar) eu nu am pretins niciodată că ieşirea (din UE) fără acord nu va fi dificilă”.El a vorbit despre „un răspuns economic semnificativ”, atât monetar, lăsând să se înţeleagă că Banca Angliei ar interveni, cât şi „bugetar”.