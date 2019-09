O companie aeriană a anulat un zbor din cauza unui cetățean musulman. Motivul: bărbatul „trăsese apa la toaletă de două ori” și salutase pe cineva

Doi pasageri musulmani aflați la bordul unui zbor al companiei aeriene American Airlines acuză compania de rasism după ce echipajul de cabină a anulat un zbor pentru că însoțitorii de bord „nu se simțeau confortabil” cu ei în avion, potrivit The Independent





Cei doi bărbați călătoreau separat, însă s-au recunoscut unul pe celălalt în zborul lor din Birmingham (Alabama) către Dallas (Texas) și astfel și-au făcut cu mâna în avion.





După mai multe anunțuri conform cărora zborul a întârziat din cauza unor probleme legate de „întreținere”, Issam Abdallah, unul dintre pasagerii în cauză, a mers la toaletă. Când a ieșit, a spus că a avut impresia ca un însoțitor de zbor părea că „trage cu urechea” la ceea ce se întâmpla în toaletă.





„Când am deschis ușa după ce am terminat, am fost surprins să găsesc însoțitorul de zbor lângă ușă, ascultând. A fost un șoc, dar m-am întors pe scaunul meu ”, a spus el.





Zece minute mai târziu s-a anunțat că zborul a fost anulat și toți pasagerii au fost invitați să părăseasă aeronava. Apoi, un agent FBI i-a interogat separat pe cei doi bărbați.







Agentul i-ar fi spus lui Abdallah că însoțitorii de zbor au sunat la poliție din cauză că nu se simțeau confortabil să zboare cu el la bordul aeronvavei. Agentul i-a mai spus că motivul ar fi fost faptul că bărbatul a tras apa de două ori la toaletă.







Răspunsul companiei aeriene a fost că „ American Airlines ia în serios orice problemă care implică siguranța și securitatea pasagerilor” și că reprezentanții companiei i-au contactat în privat pe cei doi bărbați pentru a înțelege mai bine ceea ce s-a petrecut la bordul aeronavei.