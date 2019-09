Trump anulează negocierile de pace cu talibanii după atacurile de la Kabul în care au murit și doi români. „Urma să ne întâlnim în secret la Camp David duminică”

„Neștiut de aproape nimeni, eu și principalii lideri talibani și, separat, președintele Afganistanului, urma să ne întâlnim în secret la Camp David duminică”, a scris Trump pe Twitter. „Din păcate, pentru a-și crea un avantaj, au decis să organizeze un atac la Kabul, care a dus la moartea unuia dintre soldații noștri, dar și a altor 11 persoane”, a adăugat liderul de la Washington.

„Am anulat imediat întâlnirea și negocierile de pace”, a mai spus el.

