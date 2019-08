Trump a numit un nou director interimar al Comunităţii serviciilor de informaţii din SUA

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat joi că intenţionează să îl numească în funcția de director interimar al Comunităţii serviciilor de informaţii americane pe Joseph Maguire, actualmente șeful Centrului naţional pentru Lupta contra terorismului, relatează postul National Public Radio (NPR). Maguire îl va înlocui pe Dan Coats, care a decis să demisioneze, aparent în urma unor divergențe cu liderul de la Casa Albă, potrivit Mediafax."Sunt încântat să vă informez că onorabilul Joseph Maguire, actualul director al Centrului Național pentru Lupta contra terorismului, va fi numit director interimar pentru Informații Naționale, începând cu 15 august. Amiralul Maguire are o lungă și distinsă carieră în forțele armate, retrăgându-se din Marina SUA în 2010", a afirmat liderul de la Casa Albă într-un mesaj pe Twitter. Inițial, Trump a anunţat că intenţionează să îl nominalizeze pe congresmanului republican John Ratcliffe pentru postul de director al Comunităţii serviciilor de informaţii americane, însă, în contextul criticilor privind lipsa de calificare a lui Ratcliffe în acest domeniu, președintele a retras candidatura, susținând că a făcut acest lucru din cauza tratamentului "incorect" din partea mass-mediei la care a fost supus congresmanul.Surse politice de la Washington citate de site-ul Axios.com afirmau pe 12 iulie că Donald Trump ar intenţiona să îl înlocuiască pe Dan Coats din funcţia de director al Comunităţii serviciilor de informaţii americane. Donald Trump ar fi vrut chiar desfiinţarea funcţiei de director al Comunităţii serviciilor de informaţii, deoarece o consideră birocratică, dar, întrucât acest lucru nu este posibil, preşedintele ar fi analizat posibilitatea "diminuării atribuţiilor" acestui post, a declarat, sub protecţia anonimatului, un oficial de la Washington.Dan Coats l-a deranjat pe Donald Trump de mai multe ori prin declaraţii publice. În 2018, Dan Coats a criticat, într-un interviu acordat NBC, presupusa relaţie apropiată pe care Donald Trump o are cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin. În urmă cu câteva luni, Dan Coats a declarat în Senatul SUA că este improbabil ca regimul din Coreea de Nord să renunţe la armele nucleare, deşi Donald Trump susţine că înregistrează progrese în dialogul cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un.Directorul Comunităţii serviciilor de informaţii americane îi este subordonat direct preşedintelui şi are rolul coordonării tuturor agenţiilor secrete din SUA.