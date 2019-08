În Germania a început procesul pentru omor în cazul Georginei, adolescenta dispărută acum 13 ani. Cum lucrează în cazul dispăruților poliția germană

Dispăruți și proceduri

Doar în anul 2017, anchetatorii au luat urmă suspectului, în urmă evaluărilor unor comunicații radio și a unor investigații sub acoperire. Cetățeanul de origine turcă, locuind cu familia în același cartier ca și fata dispărută, fusese deja condamnat la o pedeapsă cu suspendare de un an și opt luni, în 2013, pentru abuz sexual asupra unei adolescente.Presupusul criminal este în arest încă din decembrie 2018. Potrivit instanței de district din Berlin, el ar fi negat acuzațiile, la poliție. În faza inițială a procesului sunt planificate 25 de zile de prezentare în instanță, până la data de 1 noiembrie.Potrivit procurorului de caz, bărbatul ar fi acostat fata în septembrie 2006, pe drumul spre casă de la școală, care era la câteva sute de metri. Sub un oarecare pretext, el ar fi ademenit-o în subsolul locuinței sale, într-o pivniță. Acolo, el ar fi a bătut-o pe fată până la inconștiență și ar fi violat-o. De teamă să nu fie descoperit, el ar fi ucis-o pe Georgine și ar fi dus-o într-un loc necunoscut.Mama fetei este co-reclamantă în acest proces. Ea l-a informat pe avocatul ei, Roland Weber, că speră să se facă lumină în acest caz. Ea asteaptă cu nerăbdare să afle declarațiile anchetatorilor care au acționat sub acoperire. Potrivit doamnei Krüger, nu există nici acum urme ale fiicei ei. Pană în ziua procesului, 31 iulie, mama nu a vrut să-și decline public prenumele. "În general, toată chestiunea este foarte stresantă pentru mine", a transmis ea prin avocat.Iar stresul se pare că nu se va încheia foarte curând. Deși procesul a început miercuri, la scurt timp el a fost întrerupt. Încă înaintea citirii capetelor de acuzare, judecătoria regională a dat curs cererii apărării, de a fi verificată componența completului de judecată. Avocații apărării au invocat ocuparea instanței cu jurați, fapt anunțat doar cu o zi înainte de începerea procesului. Prin urmare, notificarea a fost prea scurtă. Procesul va fi continuat pe 7 august.Peste 11.400 de persoane erau date dispărute în Germania, în martie anul trecut, potrivit unui raport al Oficiului Criminal Federal (BKA). Zilnic înregistrează secțiile de poliție din Germania cca 300 de cazuri de dispariții. Cea mai mare parte dintre ele se rezolvă în timp scurt. Persoanele date dispărute de către familii merg la muncă, la școală, la petreceri în cluburi sau în alte locuri și dispar vreme de zile, săptămâni, sau poate ani de zile.Potrivit BKA, poliția găsește aproximativ jumătate dintre dispăruți în interval de o săptămână, fie aceștia vii sau morți. Clarificarea cazurilor se ridica la 80%, în interval de o lună de la reclamarea dispariției. Procentul persoanelor dispărute mai mult de un an (adulți sau copii) și care rămân pe lista de cazuri neelucidate, se ridica la cca 4 procente.Căutarea continuă însă peste ani, deși cazurile devin „cold case”. Oricând pot apărea elemente noi și indicii, cum a fost și în cazul Georginei Krüger, despre care relatam mai sus.Potrivit BKA, două treimi dintre dispăruți sunt bărbați, iar jumătate sunt copii. În anul 2017, 8.234 de minori au fost dat dispăruți. Poliția germană a elucidat 7.886 de cazuri de dispariții de persoane, ceea ce reprezintă cca 96%.O purtătoare de cuvânt a BKA a precizat pentru Spiegel că „atunci când o persoană dispare, nu întotdeauna este vorba de o faptă penală. Mulți oameni dispar din proprie inițiativă – de exemplu din cauza unor mari datorii, a unor boli grave sau cu intenția de a se sinucide“.Când o persoană nu mai este de găsit din motive inexplicabile, rudele îi anunța dispariția. Poliția nu intervine însă decât atunci când se presupune o faptă violentă. Acest lucru e valabil doar în cazul adulților. În cel al copiilor, premisa din start a poliției este de faptă penală.În momentul în care polițiștii apreciază pericolul pentru dispărut sau dispărută ca fiind mare, se declanșează intense și masive acțiuni de căutare, la care participă și serviciile de salvare, Crucea Roșie, pompierii. În unele cazuri, se caută cu câini de vânătoare, elicoptere și aparate de fotografiat termic cu raze infraroșii.Dacă o persoană este anunțată ca dispărută în Germania, inițial cazul este preluat de poliția locală. Dacă există indicii că aceasta s-ar putea află în străinătate, poate fi sesizat și Interpol-ul. Datele persoanelor dispărute sunt consemnate în sistemul informatizat al poliției, numit INPOL, la care au acces toate secțiile de poliție. Dar există pe site-ul BKA și date publice.Datele rămân la INPOL timp de 30 de ani, termen după care probabilitatea ca persoana să mai fie găsită e foarte mică. Cu toate acestea, potrivit spuselor purtatoarei de cuvânt a BKA, „decizia de a se șterge datele personale ale unei persoane dispărute depinde de la caz la caz”.