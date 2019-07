​Associated Press: Abordarea lui Boris Johnson sugerează că pregăteşte alegeri anticipate în contextul crizei Brexit

"Noul lider britanic nu a programat nicio întrevedere cu oficiali UE. În schimb, s-a deplasat vineri în centrul Angliei, unde a reiterat promisiunea de a angaja încă 20.000 de agenţi de poliţie. În următoarele zile, va discuta alte aspecte ale agendei interne, situaţie care generează suspiciuni privind lansarea unei platforme electorale. Viitorul scrutin parlamentar este programat peste trei ani în Marea Britanie, dar semnalele sugerează că Boris Johnson ar pregăti alegeri anticipate în următoarele săptămâni ori luni pentru a depăşi impasul care a învins-o pe predecesoarea sa, Theresa May. Aceasta a demisionat după ce Acordul Brexit a fost respins de trei ori de Camera Comunelor", notează agenţia Associated Press.Boris Johnson "se confruntă cu aceeaşi ecuaţie parlamentară" ca şi Theresa May" - nu are majoritate în Camera Comunelor şi există parlamentari care se opun ieşirii din UE atât cu acord, cât şi fără, explică Tim Durrant, expert la Institutul pentru Guvernare (Institute for Government). Boris Johnson "se poziţionează ca persoana care va realiza Brexit, iar modificarea ecuaţiei parlamentare se poate face doar prin alegeri", a subliniat Tim Durrant.Întrebat vineri, în Parlament, dacă exclude posibilitatea convocării unui scrutin legislativ anticipat, Boris Johnson a declarat: "Absolut"."Dar şi predecesoarea lui, Theresa May, insistase iniţial că nu va convoca alegeri anticipate, însă a făcut acest lucru", aminteşte Associated Press.Jeremy Corbyn a contestat alegerea lui Boris Johnson prim-ministru şi a cerut alegeri anticipateJeremy Corbyn, liderul opoziţiei laburiste din Marea Britanie, a contestat, marţi, modul în care Boris Johnson a fost ales prim-ministru, cerând organizarea unui scrutin parlamentar anticipat. "Boris Johnson a obţinut susţinerea a mai puţin de 100.000 de membri nereprezentativi ai Partidului Conservator prin promisiunea de reducere a impozitelor pentru cei bogaţi, prezentându-se drept prietenul bancherilor şi pledând pentru un Brexit fără acord care va avea efecte negative grave. Brexitul fără acord promovat de Johnson ar însemna pierderea locurilor de muncă, preţuri mai mari în magazine şi riscul ca sistemul nostru de sănătate să fie vândut corporaţiilor americane într-un acord amiabil cu preşedintele Donald Trump", a declarat Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist (centru-stânga, opoziţie). "Cetăţenii ţării noastre trebuie să decidă prin alegeri generale cine devine prim-ministru", a subliniat Jeremy Corbyn prin Twitter.Boris Johnson, unul dintre liderii campaniei electorale în favoarea ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană (Brexit), a fost ales lider al Partidului Conservator (centru-dreapta) în urma unui scrutin intern. Boris Johnson a devenit prim-ministru al Marii Britanii în contextul în care Partidul Conservator se află la guvernare.Noul premier britanic, Boris Johnson, a plasat "deliberat" Marea Britanie pe traiectoria unei "coliziuni frontale" cu Uniunea Europeană, a afirmat Simon Coveney, ministrul irlandez de Externe. "Se pare că (Boris Johnson -n.red.) a luat decizia deliberată de a plasa Marea Brianie pe traiectoria unei coliziuni frontale cu Uniunea Europeană şi Irlanda în cadrul negocierilor pe tema Brexit", a declarat Simon Coveney.Uniunea Europeană nu va renegocia Acordul Brexit elaborat cu Marea Britanie, i-a transmis, joi seară, Jean-Claude Juncker, preşedintele în funcţie al Comisiei Europene, lui Boris Johnson, noul premier britanic, în timp ce negociatorul UE, Michel Barnier, a catalogat "inacceptabilă" poziţia Londrei. "Preşedintele Jean-Claude Juncker şi premierul Boris Johnson au discutat prin telefon. Preşedintele Juncker l-a felicitat pe premierul Johnson pentru numire şi a reafirmat angajamentul de a colabora în cel mai bun mod posibil. Preşedintele Juncker l-a ascultat pe premierul Boris Johnson, dar a reiterat poziţia UE că Acordul Brexit este cel mai bun şi singurul posibil - fiind în conformitate cu liniile trasate de Consiliul European", a comunicat Comisia Europeană. "De asemenea, preşedintele Juncker a subliniat că reprezentanţii Comisiei Europene rămân la dispoziţia Marii Britanii pentru adăugarea unor elemente în Declaraţia politică, în conformitate cu ceea ce au stabilit cei 27 de lideri UE la reuniunea din aprilie, şi pentru a analiza orice idei formulate de Marea Britanie, cu condiţia de a fi compatibile cu Acordul Brexit", a precizat Comisia Europeană.La rândul său, Michel Barnier, negociatorul Comisiei Europene pe tema Brexit, a catalogat drept "inacceptabilă" atitudinea "combativă" a lui Boris Johnson. "Premierul Johnson a afirmat că un eventual acord trebuie să elimine garanţiile privind frontiera. Sigur că acest lucru este inacceptabil şi nu este în cadrul mandatului Consiliului European", a declarat Michel Barnier, denunţând "discursul mai degrabă combativ" al liderului britanic.Boris Johnson a declarat joi că termenii Acordului Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul sunt "inacceptabili". "Acordul de retragere din UE a fost respins de trei ori. Termenii săi sunt inacceptabili pentru Parlamentul acestei ţări. Sper că şi Uniunea Europeană va fi la fel de disponibilă şi că îşi va revizui actualul refuz de a modifica Acordul Brexit. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, noi oricum vom părăsi Uniunea Europeană, fără niciun acord", a declarat Boris Johnson.Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană. În contextul impasului politic, premierul Theresa May şi-a prezentat, de asemenea, demisia.