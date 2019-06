Vizita de stat a lui Trump în Regatul Unit trece de la pompă şi spectacol la politica externă

Marţi, preşedintele Donald Trump s-a întâlnit cu premierul Theresa May, vizita sa de stat în Marea Britanie trecând astfel de la pompă şi spectacol la convorbiri vizând diverse probleme, de la politică şi climă la Iran, probleme asupra cărora cei doi aliaţi apropiaţi nu s-au pus de acord. A fost discutat şi un acord comercial din momentul în care Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană, scrie USA Today, citat de Rador.





Oficial, vineri, dna May îşi încheie mandatul de premier.









Luni, familia Trump a vizitat Palatul Buckingham, unde s-a întâlnit cu regina şi cu Prinţul Moştenitor Charles. Li s-a oferit un banchet fastuos, la care monarhul britanic, în vârstă de 93 de ani, a toastat pentru o alianţă care a asigurat "timp de decenii, securitatea şi prosperitatea ambelor popoare". Trump a vorbit despre "eterna pritenie dintre cele două naţiuni".





Dna May a demisionat din cauză că nu a reuşit să ajungă la un acord pe tema ierşirii Marii Britanii din UE, un demers care acum este amânat până pe 31 octombrie, în cazul în care cele două părţi nu vor convenit o nouă amânare. Trump a afirmat că aliatului său politic britanic, Nigel Farage, un fervent susţinător al ieșirii din UE fără acord, ar trebui să-i revină un rol în cadrul negocierilor. El a mai făcut de altfel un demers diplomatic neobişnuit, susținându-l pe "prietenul" Boris Johnson - un politician născut în SUA, cunoscut pentru gafele sale, care a susţinut ieşirea din bloc - ca nou lider al Marii Britanii.





"Marele Acord Comercial e posibil de îndată ce Regatul Unit scapă din hăţuri. Deja încep convorbirile", a transmis Trump pe Twitter, luni, referindu-se la eventuala şansă a ţării de a semna un acord comercial cu SUA de îndată ce va ieşi din UE, aşa-zisul Brexit.





Trump şi May s-au întâlnit cu mari şefi ai unor companii americane şi britanice, printre ei numărându-se directori sau înalţi reprezentanţi ai unor firme precum BAE Systems, GlaxoSmithKline, Barclays, Reckitt Benckiser, JP Morgan, Lockheed Martin şi Goldman Sachs International. Fiica sa, Ivanka Trump, consilierul pe probleme de securitate naţională, John Bolton, şi secretarul de stat al trezoreriei, Steven Mnuchin, au participat şi ei la această masă rotundă.





Dna May a spus că, anul trecut, comerţul dintre Marea Britanie şi SUA a atins aproape $240 miliarde. Ea a mai spus că firmele britanice angajează 1 milion de americani şi că, "în fiecare dimineaţă, 1 milion de britanici pleacă să lucreze pentru patroni americani din Regatul Unit"





În acelaşi timp, zeci de mii de protestatari sunt aşteptaţi în centrul Londrei pentru a lua parte la un "Carnaval al Rezistenţei" împotriva lui Trump. Militanţi ecologişti, antirasişti şi pentru drepturile femeilor vor ieşi pe străzile din jurul Pieţei Parlamentului unde vor declara "o zonă liberă de Trump"

Liderul Partidului Laburist, de opoziţie, Jeremy Corbyn, care a boicotat dineul de stat, a transmis pe Twitter că protestele sunt "o şansă de a demonstra solidaritatea cu cei care au fost atacaţi în America, în lume sau în ţara noastră (implicit, de Trump), printre ei numărându-se şi primarul Londrei, Sadiq Khan. Înaintea sosirii în Marea Britanie, Trump a spus despre el că e "un ratat de zile mari".

Marţi, la întâlnirea avută cu importanţi oameni de afaceri americani şi britanici, Trump i-a spus dnei May că "trebuie să stea pe-aproape", astfel încât cele două ţări să poată ajunge la un acord comercial. "Să convenim acordul", i-a spus Trump dnei May în timpul reuniunii, care s-a desfășurat la Palatul St James din Londra.Trump petrece trei zile în Marea Britanie împreună cu doamna Melania Trump şi copiii săi majori. Vizita este menită să celebreze "relaţia specială" dintre Marea Britanie şi Statele Unite, după care Trump va pleca în Irlanda şi în Franţa pentru convorbiri bilaterale şi pentru o ceremonie care va marca împlinirea a 75 de ani de la marea debarcare din Normandia, rămasă în istorie sub numele de D-Day (Ziua Z).Dar programul de marţi revine mai mult asupra politicii, scoţând în evidenţă noua incertitudine a relaţiilor istorice dintre aliaţi, nu în ultimul rând, din cauza apropiatei plecări a dnei May din poziţia de lider al Marii Britanii. Începând de vineri, dna May va avea un rol interimar, în timp ce Partidul său Convserbator, de guvernământ, va începe un proces care va dura săptămâni întregi pentru a decide cine îi va fi succesorul.