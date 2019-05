Un foarte cunoscut imam a fost omorât într-o explozie care a avut loc vineri într-o moschee din Kabul, care a rănit alți 16 creincioși, au anunțat autoritățile, potrivit AFP.

”La 13.20 (8.50 GMT), a avut loc o explozie în interiorul Moscheii Al-Taqwa”, într-o suburbie din estul Kabulului, a anunțat un purtător de cuvânt al ministrului de Interne, Nasrat Rahimi, fără să dea detalii cu privire la natura incidentului.

Imamul moscheii, Samiullah Raihan, cunoscut publicului pentru aparițiile sale televizate la posturile religioase, a fost ucis în explozie.

In an explosion at a mosque in Paktia Kot area in #Kabul’s PD9 during Friday prayers, Anti Taliban Islamic Cleric Mawlawi Samiullah Raihan, the imam of the mosque was killed & 12 other people were wounded, Ministry of Interior confirmed. @theafghanwhigs pic.twitter.com/hyNSavok2A