New York Post: Dezavantajele războiului comercial SUA-China

Se prea poate ca taxele pe care preşedintele Trump le impune Chinei să impulsioneze economia SUA, dar preţul evitării unui conflict cu Beijingul va fi mai mare. În acest caz, preşedintele nu se arată protecţionist, potrivit New York Post, citat de Rador.El "agresează" un anume "jucător"care trebuie înfruntat, un şarlatan şi un dur. De zeci de ani, China s-a descurcat furând produsele şi proprietatea intelectuală a altora, continuând subtilizarea tehnologiei şi tratamentul dur aplicat companiilor americane.Mai mult, ţara foloseşte aceste venituri ilicite pentru a-şi dezvolta armata, stârnind o nouă ameninţare. Iar Beijingul tocmai a renunţat la nişte concesii-cheie pe care le făcuse deja în urma unor tratative care duraseră luni de zile, aşteptând a Washingtonul să dea înapoi. În loc să facă asta, Trump a umflat cu 25% taxele impuse unor importuri chinezeşti totalizând $200 miliarde, după ce majorarea fusese de 10%.China a ripostat impunând şi ea noi taxe produselor americane, iar acum Trump intenţionează să mai taxeze astfel produse chinezeşti în valoare de încă $325 miliarde (adică, restul).Pieţelor nu le-a plăcut asta: noile taxe ale Beijingului au făcut ca indicele Dow Jones (al bursei de pe Wall Street, n. red.) să scadă cu 600 de puncte. Şi totuşi, la nivel anual, indicele este încă mai sus cu 9 procente şi cu aproape 30 de când Trump şi-a preluat funcţia.Iar Dow nu înseamnă economia americană, care acum este robustă, cu o creştere trimestrială de 3,2% şi cu o rată a şomajului de 3,6% în luna aprilie, cea mai scăzută din ultima jumătate de secol. Dacă ţara nu-şi permite să înfrunte China acum, atunci nu va putea niciodată.Există un motiv pentru care preşedintele nu reuşeşte să îi potolească pe democraţi în această privinţă, chiar dacă principalul consilier economic, Larry Kudlow, recunoaşte că "ambele părţi vor avea de suferit" în urma acestui război comercial"China ştie că va suferi mai mult.Pe termen scurt, consumatorii americani vor plăti ceva mai mult - pe nişte produse ce reprezintă sub 2% din economia ţării, care totalizează $20,5 trilioane. Dar China riscă tot mai mult să-şi piardă accesul la cea mai mare piaţă din lume din cauză că americanii pot cumpăra de la producători mai ieftini dacă Beijingul nu dă semne că a înţeles mesajul. Iar China nu-şi mai poate reclama locul de frunte dacă nu-şi va mai alimenta explozia economică.Preşedintele Xi are mult mai multă nevoie de un acord decât preşedintele SUA. Nu Trump a declanşat acest război comercial, dar el are şanse să îl câştige.