Discret, Japonia tocmai a schimbat modul în care își folosește armata

O nouă eră s-ar putea să fi apărut în Japonia, dar nu are nimic de-a face cu următorul împărat al țării. În schimb, cu discreție, guvernul a făcut un pas mic, dar semnificativ în domeniul securității, scrie Foreign Policy





Pe 26 aprilie, într-o miș care total diferită față de ce a făcut din 1945 până astăzi , ea și-a desfășurat forțele de autoapărare (SDF - armata Japoniei) în stră in ătate pentru a se al ătura unei forțe multinaționale care nu este legată de Națiunile Unite.

În plus , Japonia acordă sprijin financiar pentru MFO din 1988, însumând un total de aproximativ 25 de milioane de dolari. De asemenea, operațiunile de menținere a păcii nu sunt ceva nou pentru țară . Cu treizeci de ani în urmă, nu era posibil din punct de vedere legal ca Japonia să-și desfășoare trupele în astfel de misiuni peste hotare. Dar, după adoptarea unei legi din 1992, țara a început să trimită trupe în stră in ătate în operațiuni de menținere a păcii controlate de ONU. A făcut-o de nouă ori.





Participarea sa la aceste operațiuni a avut cinci condiții: Trebuie să existe o încetare a focului între părțile implicate în conflictul armat ; țara gazdă și părțile trebuie să consimtă atât la operațiunea ONU, cât și la participarea Japoniei la aceasta ; operațiunea trebuia să fie strict imparțială; Japonia ar trebui să suspende sau să pună capăt participării sale dacă oricare dintre cerințe nu mai este îndeplinită ; iar personalul SDF ar putea folosi doar arme pentru autoapărare. Legea a fost revizuită în 2001, astfel încât soldații japonezi să poată utiliza și arme pentru a proteja membrii non-SDF, cum ar fi personalul ONU sau lucrătorii ONG-urilor care sunt la fața locului cu personalul SDF în momentul producerii unui atac.



Timp de mai bine de un deceniu, acesta a fost cadrul care guvernează implicarea japoneză în operațiunile multinaționale. Apoi, în 2015, Japonia a adoptat o serie de legi noi privind securitatea , care au intrat în vigoare în 2016. Acestea au dat undă verde unor noi misiuni pentru SDF, inclusiv protecția persoanelor strămutate intern, precum și salvarea personalului ONU și a lucrătorilor ONG-urilor acolo unde este necesar . În același timp , utilizarea armelor de către personalul SDF a fost extinsă pentru a acoperi activități care nu au legătură cu autoapărarea, precum protecția comună a taberelor de menținere a păcii.



Până în prezent, Japonia nu a întreprins astfel de activități. În ciuda faptului că au avut trupe în Sudanul de Sud ca parte a misiunii ONU de acolo, nu a apărut nicio situație în care să își poată îndeplini noile responsabilități înainte ca Tokyo să decidă brusc să își retragă forțele, lăsând doar patru ofițeri la sediul misiunii ONU. Rezultatul a fost o absență flagrantă a forțelor japoneze din stră in ătate în orice misiune de menținere a păcii a ONU.



Dar misiunea din Sinai este diferită. Aceasta va marca pentru prima dat ă când personalul SDF va profita de o revizuire separată, adesea trecută cu vederea, a legii din 1992, care permite SDF să participe la operațiunile de menținere a păcii de peste mări, chiar dacă acestea nu sunt sub controlul ONU. Diferența nu poate părea importantă, dar este. Acest lucru nu reprezintă doar o reluare a operațiunilor SDF în stră in ătate, de la retragerea din Sudanul de Sud în 2017, dar operațiunea din Sinai este, de asemenea, o demonstrație mică, deși vizibilă, că Tokyo pune în practică legislația din 2015 și schimbă modul în care folosește SDF.





Observatorii nu ar trebui să se aștepte ca această desfășurare să creeze un lanț de evenimente care să aducă SDF brusc în luptă umăr la umăr cu forțelor coaliției pentru a răsturna regimuri autoritare sau pentru a stârpi teroriști, dar este un pas semnificativ înainte.



Politicile de securitate se modifică treptat în Japonia. Iar dacă această nouă desfășurare va merge bine, ea ar putea marca prima dintre multe operațiuni internaționale cu trupe numeroase, în locuri unde SDF este chemat să contribuie la pace și stabilitate alături de forțele multinaționale. Ne mai fiind legată de necesitatea de a se afla sub controlul ONU, Japonia va avea mai mult ă libertate de a-și desfășura SDF peste hotare pe un spectru mai larg de posibile misiuni. Deși nu pare prea mult acum, suntem martorii începutului unei noi ere pentru Japonia.

