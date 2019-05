FOTO VIDEO Rusia: Peste 60 de persoane arestate în timpul manifestațiilor de 1 MAI la Sankt Peterburg, pentru că scandau sloganuri împotriva lui Putin

Peste 60 de persoane au fost arestate în timpul mamifestațiilor de 1 Mai la Sankt Petersburg perturbate de sloganuri anti-Putin, a raportat organizația OVD-Info, specializată în monitorizarea arestărilor, relatează AFP.

Peste 2.000 de persoane au participat la această manifestație autorizată de autoritățile locale în centrul celui de-al doilea cel mai mare oraș din Rusia, inclusiv partizani ai liderului opoziției Alexei Navalnîi.

#StPetersburg , #Russia , today: police used disproportionate force to detain and disperse protesters during a peaceful #protest march pic.twitter.com/r53QQJADOw

Unii dintre manifestanți aveau portrete ale președintelui sur, strigând în același timp ”Putin este un hoț”, provocând intervenția forțelor de ordine.

Poliția a arestat mai mulți manifestanți, inclusiv din cei care au scandat sloganuri ostile față de Vladimir Putin, în timp ce ceilalți protestatari strigau ”fasciștilor” sau ”nu ne veți speria”, potrivit unui corespondent AFP.

Peste 60 de persoane au fost arestate, inclusiv deputatul local al opoziției Maxime Reznik, potrivit OVD-Info. Poliția nu a vrut să dea numărul protestatarilor arestați.

”Incredibil. Dispersează o manifestație autorizată fără niciun motiv bun”, a scris Navalîi pe Twitter.

”Îl protejează pe banditul de Putin”, a spus o protestatară în vârstă de 70 de ani, Galina Onichtchenko, arătând vehiculele folosite pentru a transporta oamenii arestați.

Mii de comuniști au demonstrat de asemenea la Moscova și în restul țării, fluturând steaguri roșii care erau folosite și pe vremea URSS.

Multiple arrests happening against peaceful demonstrations in #StPetersburg this #MayDay. Residents in #Russia's largest second city want free & fair elections. The #Kremlin's response to this was predictable. pic.twitter.com/W5cM4VhkYm