Breaking Bad în Japonia: Profesor japonez, acuzat că își învăța studenții să producă ecstasy

Un profesor universitar japonez ar putea fi condamnat la 10 ani de închisoare după ce i-ar fi învățat pe elevii săi cum să producă ecstasy pentru a-și "aprofunda cunoștințele" despre produsele farmaceutice, scrie The Guardian.





Iwamura, profesor la Universitatea Matsuyama din Prefectura Ehime, a recunoscut că a cerut elevilor săi, în timpul cursului de științe farmaceutice, în 2013, să producă MDMA - cunoscut sub numele de ecstasy - și 5F-QUPIC, de asemenea, cunoscut sub numele de 5E-PB-22 - o substanță similară cu marijuana, care a fost interzis în Japonia, în 2014, după ce a fost suspectată că s-ar afla la originea unor accidente rutiere.Legea japoneză cere cercetătorilor să obțină permisiunea autorităților regionale de a produce medicamente ilicite în scopuri academice.Agenția de știri Kyodo, citând surse anonime, a spus că Iwamura avea o licență eliberată în afara orașului Ehime, dar că aceasta a expirat.Autoritățile locale antidrog consideră că 11 elevi au produs drogul conform instrucțiunilor lui Iwamura. Patru studenți și un profesor asistent au fost, de asemenea, audiați de către procurori, a relatat Kyodo."Ne cerem scuze sincer pentru că am provocat îngrijorări serioase studenților și părinților lor", a declarat Tatsuya Mizogami, președintele universității, potrivit Kyodo.