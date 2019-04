Financial Times: Alternativele dure ale Brexit-ului pe care le au Theresa May şi miniştrii săi

Ziua de 12 aprilie se apropie, aceasta fiind data la care Regatul Unit s-ar putea prăbuşi, ieşind din UE fără acord. Cu două zile înainte, liderii UE se vor întruni în cadrul unei reuniuni de urgenţă pentru a decide, o dată în plus, eventuala amânare a Brexit-ului sau o simplă ieşire a Marii Britanii,potrivit Financial Times, citat de Rador.





Acordul de retragere al dnei May a fost respins de trei ori - cu o diferenţă de 230, 149 şi, respectiv, 58 de voturi - dar ea încă mai speră că o a patra votare va avea mai mult noroc. "Încă de la sfârşitul anului trecut, era evident că acordul reprezintă singura cale de ieşire", a declarat unul dintre aliaţii dnei May.





Dar, asupra celor de la Nr. 10 (referire la Downing Street 10, adresa guvernului britanic şi totodată reşedinţa oficială a premierilor britanici, n. red.) pluteşte un aer de pesimism, guvernul având nevoie ca 30 de parlamentari conservatori să-şi schimbe poziţia pentru a face ca planul de Brexit al premierului să treacă peste bariera parlamentară.





Vineri, 34 de parlamentari conservatori au votat împotriva acordului, printre ei numărându-se 28 de eurosceptici duri, iar aceştia încă mai caută sprijin. Pe aceeaşi poziţie se află şi cei 10 parlamentari ai Partidului Democrat Unionist.





În timp ce acordul dnei May se scufundă, diverşi parlamentari ai partidului încearcă să ajungă la un consens asupra unei alternative, un acord mai relaxat al Brexit-ului, concentrate asupra rămânerii Marii Britanii în uniunea vamală şi, eventual, pe piaţa unică europeană.





Miniştrii eurofili afirmă că dna May ar trebui să fie de acord cu un Brexit mai relaxat, în cazul în care parlamentarii ar putea accepta o altă cale de progres. Luni seara, ei au respins cu o mică diferenţă de voturi o propunere vizând rămânerea Marii Britanii în uniunea vamală, votând totodată împotriva aderării la piaţa unică. Ar putea urma un nou vot, din dorinţa de a se obţine o majoritate pentru una dintre aceste soluţii.





Dar conservatorii eurosceptici afirmă că, dacă dna May va susţine un Brexit mai puţin dur, Partidul Conservator ar fi distrus, tocmai el, care, la alegerile din 2017, a mizat pe promisiunea părăsirii uniunii vamale şi a pieţei unice.





Chiar dacă parlamentarii au optat pentru un Brexit mai relaxat, este greu de imaginat cum ar putea un premier conservator, oricare ar fi el, să facă asta. Dacă jumătate din Partidul Conservator şi miniştri importanţi ai cabinetului ar refuza să sprijine această politică, atunci dna May ar avea nevoie de voturile laburiştilor ca să pună asta în aplicare.





Unele persoane din Downing Street îi cer dnei May să se gândească mai degrabă la nişte alegeri anticipate în loc să susţină în continuare un Brexit mai relaxat. Pentru a dizolva parlamentul, ea ar avea nevoie de două treimi din voturile Camerei Comunelor.





James Cleverly, vicepreşedintele Partidului Conservator, a declarat că pregătirile în vederea unui asemenea scrutin ar fi "de bun simţ şi pragmatice", dar un ministru al cabinetului a opinat: "E greu de înţeles cum poate crede cineva că asta ar fi o idee bună".





După ce, vineri, acordul dnei May a fost respins, Comisia Europeană a declarat că "scenariul" unui Brexit fără acord "ar fi mai previzibil" şi că, la miezul nopţii, în ziua de 12 aprilie, e pregătită pentru un asemenea eveniment.





Luna trecută, facţiunea eurosceptică din partid a încercat s-o convingă pe dna May să pledeze pentru un Brexit fără acord: premierul a spus răspicat că nu va accepta ca Marea Britanie să rămână în UE după data de 30 iunie.





Un al doilea referendum pe tema Brexit-ului

Susţinătorii unui nou referendum au recunoscut întotdeauna că opţiunea lor necesită mult timp, dar au susţinut că ea s-ar bucura de sprijin după ce vor fi fost excluse toate celelalte opţiuni. Ei cred că acest moment va veni în curând.





Acordul dnei May este blocat în parlament, iar Partidul Conservator nu-i va permite să-şi urmeze planul pe tema unui Brexit mai relaxat. Unii conservatori eurosceptici ar putea opta mai degrabă pentru un "referendum de confirmare" a unui acord pe tema Brexit-ului, decât pentru riscul unor alegeri generale.





La sfârşitul săptămânii trecute, ministrul german pentru afaceri europene, Michael Roth, a calificat Brexit-ul drept un "mare spectacol de rahat", recunoscându-şi ulterior limbajul nediplomatic. Ironia face ca acelaşi termen să fi fost folosit şi de membri ai echipei dnei May din Downing Street. Toate opţiunile guvernului dnei May se confruntă cu probleme.Dna May va accepta un amendament al parlamentului, propus de parlamentara laburistă Lisa Nandy, care le conferă parlamentarilor un cuvânt mai greu de spus în proiectarea fazei a doua a Brexit-ului: tratativele pe tema relaţiilor viitoare dintre Regatul Unite şi UE. S-ar putea ca la această platformă să adere şi alţi câţiva parlamentari laburişti.Dar cea mai mare speranţă a celor din Downing Street este aceea ca parlamentarii conservatori eurosceptici să prefere să dea înapoi decât să rişte un Brexit relaxat sau lipsa oricărui Brexit.Fostul premier britanic, John Major, a sugerat formarea unui guvern de unitate naţională pentru soluţionarea crizei Brexit-ului. S-ar putea oare baza dna May, seară de seară, pe sprijinul Partidului Laburist ca să ajungă la un Brexit mai relaxat, atâta vreme cât partidul i se năruie în jur?Există mai multe probleme. Ar vota oare parlamentarii conservatori pentru alegeri anticipate? Ar pleda oare pentru un nou lider? Ce ar spune programul acestui partid despre Brexit? Și mai e o problemă: s-ar putea ca Partidul Laburist, de stânga, al lui Jeremy Corbyn, să câştige.Dar entuziasmul dnei May faţă de ieşirea din UE fără acord a durat mai puţin de 24 de ore. "A fost categoric o eroare", a spus unul dintre aliaţii săi.Acum, cei din Downing Street recunosc că parlamentul nu va permite niciodată ca Marea Britanie să părăsească UE fără acord, cel puţin, nu de bunăvoie.Dominic Cummings, care a condus campania "Vote Leave" ("Votaţi ieşirea") la referendumul din 2016, crede că conservatorii eurosceptici vor câştiga un al doilea referendum. "Începeţi acum reorganizarea reţelei noastre", a spus el, luna trecută.