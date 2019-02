VIDEO Scandal în Suedia, după ce o femeie însărcinată în 8 luni a fost scoasă cu forța din metrou de agenții de securitate

Clipul a devenit viral, generând acuzații de rasism la adresa agenților de securitate, notează Guardian Poliția investighează incidentul ce a avut loc joi la stația Hötorget drept un posibil caz de conduită ilegală și agresiune din partea paznicilor, dar și un posibil caz de ”rezistență violentă” din partea femeii ce circula împreună cu fetița ei.Agenții au fost suspendați de operatorul metroului, SL, pe perioada anchetei interne pe care o va efectua. ”Există multe clipuri filmate cu telefonul care sugerează că agenții de securitate au folosit prea amult forța. Din nefericire, poate fi dificil să iei decizii rezonabile în aceste situații. Lucrurile pot deveni stresante. Evident, se pare că incidentul a fost abordat greșit de la început la sfârșit”, a spus un reprezentant al companiei de metrou.Mulți dintre cei care comentează clipul pe rețelele sociale se plâng că agenții de securitate au luat-o în vizor pe femeie pentru că este de culoare și se declară șocați că fetița ei este lăsată să plângă în timp ce mama ei este ținută cu forța.SL afirmă, într-un comunicat de presă, că femeia a fost prinsă fără bilet valid și i s-a dat o amendă, pe care a refuzat să o plătească. Când i s-a cerut să părăsească metroul, ea ”a început să țipe și să opună rezistență”, a spus compania, adăugând că agenții aveau tot dreptul să ”ia în custodie persoanele care deranjează ordinea”.Femeia și mai mulți martori au declarat presei suedeze că agenții au apucat-o tratat-o cu duritate după ce ea le-a spus că are un bilet valabil, dar nu poate să-l găsească, ea încercând să le explice că nu se poate da jos din tren pentru că este obosită și are dureri.Femeia a declarat ziarului Expressen că a găsit la scurt timp biletul, adăugând că după incident a făcut două controale medicale, sarcina ei de 8 luni fiind neafectată. ”Este îngrozitor, mă simt atât de rău, am vânătăi peste tot”, a adăugat ea.