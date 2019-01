VIDEO Defilare în Rusia pentru marcarea a 75 de ani de la asediul Leningradului / Supraviețuitori ai asediului au acuzat o propagandă militaristă a autorităților: ”Este un carnaval”

Tancuri şi sisteme de apărare antiaeriană au defilat duminică în centrul Sankt Petersburgului, cu ocazia marcării a 75 de ani de la sfârşitul teribilului asediu al Leningradului, care a cauzat moartea a cel puţin 800.000 de persoane din 1941 în 1944, relatează AFP.

Parada, care a avut loc pe ninsoare, aproape Muzeului Ermitaj, a provocat o controversă, multe voci, inclusiv ale unor supravieţuitori ai asediului, denunțând-o ca pe un exemplu al propagandei militariste conduse de autorități.

Preşedintele rus Vladimir Putin, originar din acest oraş, nu a asistat la paradă, ci se va deplasa la cimitirul Piskarevskoie şi la un concert pentru omagierea victimelor.

În fața a sute de spectatori, la o temperatură de -11 grade Celsius, peste 2.500 de soldați, unii purtând mantale din piele de oaie şi cizme de fetru ca cele purate de către militari la acea vreme contra invadatorului nazist, au defilat, dar şi legendarul tanc de tip T-34 şi lansatoare de rachete.

Mulţimea a respectat un moment de reculegere pe sunetul metronomului. În timpul asediului, viteza unui metronom le indica locuitorilor, la radio, iminenţa bombardamentelor aeriene. Spectatori ţineau floriîn mână, iar unii plângeau.

