Vladimir Putin le explică politicienilor din Marea Britanie şi SUA ce este democraţia

Washingtonul l-a invitat pe liderul rus în SUA în 2019, dar o astfel de vizită ar putea stârni controverse, în contextul în care serviciile de informaţii americane au conchis că Moscova a intervenit în campania pentru alegerile prezidenţiale din 2016 în favoarea lui Trump, iar după summitul Trump-Putin din iulie de la Helsinki preşedintele american a fost intens criticat pentru că a părut să susţină poziţia liderului rus, care a dezminţit categoric o asemenea interferenţă, aminteşte BBC.









"Nu vor să recunoască victoria preşedintelui Trump. Aceasta înseamnă lipsă de respect faţă de alegători", a spus Putin în conferinţa de presă de sfârşit de an."La fel şi în Marea Britanie: a avut loc referendumul privind Brexit, dar nimeni nu vrea să-l implementeze", a adăugat el.Potrivit lui Putin, premierul britanic Theresa May nu are alternativă la a continua procesul de retragere din Uniunea Europeană, întrucât renunţarea la el ar submina democraţia în Regatul Unit."Trebuie să aplice voinţa poporului, exprimată în timpul referendumului. Altfel nu mai este niciun referendum, dacă se repetă iar şi iar când cuiva nu-i convine rezultatul. Asta este democraţie?" - a explicat liderul de la Kremlin.Vladimir Putin a pledat totodată pentru "normalizarea" relaţiilor bilaterale cu SUA, dând asigurări că Rusia "este pregătită" pentru acest lucru, "imediat ce va fi pregătită şi cealaltă parte".El a menţionat că nu ştie dacă se va întâlni din nou sau nu în viitorul apropiat cu preşedintele Trump. "Sper că lucrurile se vor schimba în bine, pentru că practic am ajuns la cel mai scăzut nivel al relaţiilor noastre şi trebuie să înţelegem că este necesar să ne ridicăm, să luăm o gură de aer proaspăt şi să ne gândim, cu mintea limpede, cum să procedăm pe mai departe", a spus Putin, citat de Xinhua.